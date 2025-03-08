8 марта в Миланеприметв рамках матча 28-го тура итальянской Серии А. Начало игры в 22:45 мск.

Миланцы идут на серии из четырех матчей без поражений — 3 победы и одна ничья. В последней встрече Серии А хозяева сыграли вничью 1:1 с «Наполи», благодаря чему удержались на вершине таблицы.

«Монца» продолжает терять очки. Она проиграла два последних матча и с 14 баллами замыкает список команд Серии А. В нынешнем сезоне команда практически не побеждает. За 27 туров гости набрали только две победы.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.20. Букмекеры дают 1.15 на победу «Интера», 19.0 на победу «Монцы» и 9.00 на ничью.

Ставка ИИ — победа «Интера» с разгромным счетом 7:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интер» — «Монца» смотрите на LiveCup.Run.

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