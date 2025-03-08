Миланцы идут на серии из четырех матчей без поражений — 3 победы и одна ничья. В последней встрече Серии А хозяева сыграли вничью 1:1 с «Наполи», благодаря чему удержались на вершине таблицы.
«Монца» продолжает терять очки. Она проиграла два последних матча и с 14 баллами замыкает список команд Серии А. В нынешнем сезоне команда практически не побеждает. За 27 туров гости набрали только две победы.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.
- Букмекеры дают 1.15 на победу «Интера», 19.0 на победу «Монцы» и 9.00 на ничью.
- Ставка ИИ — победа «Интера» с разгромным счетом 7:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Интер» — «Монца» смотрите на LiveCup.Run.
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