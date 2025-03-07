«Буде-Глимт» разгромил «Олимпиакос», «Лацио» вырвал победу вдевятером у «Виктории» Пльзень в ЛЕ

Подошли к концу еще две встречи 1/8 финала Лиги Европы.

Норвежский «Буде-Глимт» не оставил шансов греческому «Олимпиакосу» — 3:0.

Дублем в этом матче отметился датский нападающий Каспер Хег, еще один мяч был забит в результате автогола Константиноса Цолакиса.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Будё-Глимт — Олимпиакос 3:0 Голы: 1:0 Константинос Цолакис (автогол) (13'), 2:0 Каспер Хёг (45'), 3:0 Каспер Хёг (55') Будё-Глимт: Никита Хайкин, Один Бьортуфт, Фредрик Бьёркан, Фредрик Шёвольд, Патрик Берг, Сондре Фет (Ульрик Салтнес, 22'), Хокон Эвьен (Сондре Эукленн, 73'), Каспер Хёг (Андреас Хельмерсен, 74'), Йенс Хёуге (Сондре Сёрли, 90'), Jostein Gundersen, Ole Didrik Blomberg (Исак Дюбвик Мяяття, 74') Олимпиакос: Константинос Цолакис, Франсиско Ортега (Bruno Onyemaechi, 81'), Давид Карму (Панайотис Рецос, 81'), Жулиан Бьянкон, Родинеи, Луис Пальма (Кристоффер Вельде, 74'), Франциско Мачадо, Сантьяго Эссе, Роман Яремчук (Хараламбос Костулас, 59'), Желсон Мартинш, Christos Mouzakitis (Жоау да Кошта, 59') Предупреждение: Жулиан Бьянкон (12')

Календарь и таблица Лиги Европы

Чешская «Виктория» проиграла итальянскому «Лацио» со счетом 1:2.

На 18-й минуте защитник «орлов» Алессио Романьоли вывел свою команду вперед.

Хозяева смогли отыграться на 53-й минуте после точного удара Раиу Дуросинми.

Отметим, что во втором тайме у «Лацио» были удалены Николо Ровелла и Самуэль Жиго.

Тем не менее, без двух игроков гости смогли вырвать победу. На 90+8-й минуте победный мяч забил Густав Исаксен.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Виктория П — Лацио 1:2 Голы: 0:1 Алессио Романьоли (18'), 1:1 Рафиу Дуросинми (53'), 1:2 Густав Исаксен (90 + 8') Предупреждения: Лукаш Кальвах (61'), Матиас Весино (63'), Каду (71'), Лукаш Черв (76'), Патрисио Габбарон (83') Удаления: Николо Ровелла (77'), Самуэль Жиго (90 + 3')

Ответные игры состоятся 13 марта.