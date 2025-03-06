«Бенфика» — «Барселона»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
На 61-й минуте «сине-гранатовые» забили единственный гол, отличился полузащитник команды Рафинья.
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
Бенфика — Барселона 0:1
Гол: 0:1 Рафаэл Диас (61') Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Альваро Фернандес, Томаш Араужу (Самуэль Даль, 57'), Антониу Силва, Николас Отаменди, Фредрик Аурснес, Леандро Баррейро Мартинс (Андреа Белотти, 70'), Оркун Кёкчю (Ренату Саншеш, 84'), Керем Актюркоглу, Андреас Шельдеруп (Joao Rego, 70'), Вангелис Павлидис (Артур Кабрал, 84') Барселона: Войцех Щенсны, Алекс Бальде, Иньиго Мартинес, Пау Кубарси, Жюль Кунде, Даниэль Ольмо (Рональд Араухо, 28'), Френки де Йонг (Марк Касадо, 79'), Роберт Левандовски (Жерар Мартин, 79'), Рафаэл Диас, Ламин Ямал (Ферран Торрес, 56'), Педри Предупреждения: Леандро Баррейро Мартинс (45'), Иньиго Мартинес (45 + 2'), Рональд Араухо (45 + 2'), Антониу Силва (45 + 5'), Альваро Фернандес (73'), Joao Rego (90 + 1') Удаление: Пау Кубарси (22')
Ответная игра между этими командами состоится 11-го марта в Барселоне (Испания).