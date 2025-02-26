Мадридский «Реал» сыграет в гостях с «Реалом Сосьедад» в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Испании. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» трижды выигрывал Кубок Испании в своей истории. Последний триумф команды пришелся на сезон 2019/20, когда баски в финале обыграли «Атлетик» со счетом 1:0. В прошлом розыгрыше турнира «Сосьедад» остановился на стадии 1/2 финала, уступив по сумме двух встреч «Мальорке».

На пути к полуфиналу текущего Кубка Испании команда Иманоля Альгуасиля уверенно прошла пять стадий. «Бело-голубые» поочередно обыграли «Хове Эспаньол» (5:0), «Конкенсе» (1:0), «Понферрадину» (2:0), «Райо Вальекано» (3:1) и «Осасуну» (2:0).

В чемпионате Испании «Реал Сосьедад» идет на 9-й строчке, набрав 34 очка в 25-ти матчах. В последнем туре Ла Лиги команда разгромила дома «Леганес» (3:0).

«Реал»

«Реал» Мадрид является одним из самых титулованных клубов Кубка Испании, завоевав трофей 20 раз. В прошлом сезоне «сливочные» вылетели на стадии 1/8 финала, уступив в дерби «Атлетико».

На пути к полуфиналу команда Карло Анчелотти уверенно прошла все этапы. «Реал» начал турнир с победы над «Депортива Минера» (5:0), затем дожал в дополнительное время «Сельту» (5:2), а в четвертьфинале оказался сильнее «Леганеса» (3:2).

В Ла Лиге «Реал» продолжает борьбу за чемпионство, занимая второе место в турнирной таблице с 54 очками после 25-ти туров. В последнем матче чемпионата «сливочные» дома обыграли «Жирону» (2:0).

Личные встречи

Последний раз команды встречались в сентябре прошлого года в рамках 5-го тура Ла Лиги. Тогда «Реал» Мадрид одержал победу со счетом 2:0.

В 10-ти последних очных встречах мадридцы праздновали успех 6 раз, «Реал Сосьедад» выиграл один раз, еще трижды фиксировалась ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Реал» с коэффициентом 2.05.