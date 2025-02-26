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    «Челси» разгромил «Саутгемптон», у Нкунку — гол и ассист

    «Челси» — «Саутгемптон»: счет матча 4:0, обзор голов

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    «Челси» одержал уверенную победу над «Саутгемптоном» (4:0) в матче 27-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В 1-м тайме «синие» смогли забить 3 безответных гола. Отличились Кристофер Нкунку на 24-й минуте, Педру Нету на 36-й и Леви Колвилл на 44-й минуте.

    Во 2-м отрезке «Челси» удалось забить еще один гол благодаря точному удару Марка Кукурельи на 78-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Саутгемптон 4:0
    Голы: 1:0 Кристофер Нкунку (24'), 2:0 Педру Нету (36'), 3:0 Леви Колвилл (44'), 4:0 Марк Кукурелья (78') Челси: Филип Йоргенсен, Мало Гюсто, Олуватосин Адарабиойо, Леви Колвилл, Марк Кукурелья, Энцо Фернандес (Shumaira Mheuka, 90'), Мойсес Кайседо (Матис Амугу, 83'), Коул Палмер, Кристофер Нкунку (Joshua Acheampong, 83'), Джейдон Санчо (Тирик Джордж, 68'), Педру Нету (Кирман Дьюсбери-Холл, 68') Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Кайл Уолкер-Питерс (Райан Мэннинг, 59'), Юкинари Сугавара (Welington, 89'), Армель Белла-Котчап, Джеймс Бри (Тейлор Харвуд-Беллис, 46'), Камал Дин Сулемана, Матеуш Фернандеш, Флинн Даунс (Кэмерон Арчер, 83'), Уилл Смоллбон, Джо Арибо, Пол Онуачу (Тайлер Диблинг, 59') Предупреждения: Пол Онуачу (45 + 2'), Мойсес Кайседо (66'), Райан Мэннинг (90 + 1')

    После этого матча «Челси» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 46-ю очками в активе. «Саутгемптон» располагается на последней 20-й строчке (9 баллов).

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