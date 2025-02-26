Хавбек «Краснодара» Кастаньо переходит в «Ривер Плейт»

Аргентинскийдоговорились о трансфере полузащитника сообщает «Чемпионат».

Клуб из Буэнос-Айреса заплатит за 24-летнего колумбийца € 9 млн и € 500 тыс. бонусами. Официально трансфер будет осуществлен после матча 20-го тура РПЛ «Пари НН» — «Краснодар».

Кастаньо стал футболистом «Краснодара» в январе 2024 года и переходил в статусе основного игрока сборной Колумбии, но в стане «быков» не смог пробиться в основу и был футболистом ротации.

Календарь и таблица РПЛ

Всего в этом сезоне он сыграл 21 матч за команду, забил один мяч и сделал 4 ассиста. На портале Transfermarkt Кастаньо сейчас оценивают в € 6 млн.