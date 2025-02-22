«Байер» сыграл вничью в последних двух турах и потому намерен одержать победу в предстоящем поединке. В прошлом матче «фармацевты» сыграли нулевую с «Баварией». Ранее с тем же счетом гости разошлись с «Вольфсбургом».
В первом круге «Хольштайн» смог вырвать ничью 2:2, однако в последних турах команда выглядела не очень уверенно, а «Байер» ошибок не прощает. В прошлом туре хозяева потерпели поражение 1:3 от «Айнтрахта».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Букмекеры дают 11.5 на «Хольштайн» и 1.24 на «Байер».
- Искусственный интеллект считает, что «Байер» разгромит «Хольштайн» со счетом 5:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Хольштайн» — «Байер» смотрите на LiveCup.Run.
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