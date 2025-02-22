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    Глебов мог оказаться в «Спартаке», а не в «Динамо»

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    Как сообщает «Спортс», капитан «Ростова» Данил Глебов мог стать футболистом московского «Спартака».

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    По данным источника, летом 2024 года красно-белые активно интересовались полузащитником и готовы были отдать за него 10 млн евро.

    Стороны были уже готовы ударить по рукам, но «Спартак» внезапно вышел из переговоров. Одной из причин стал прогресс в игре Наиля Умярова на позиции центрального полузащитника.

    Тренерский штаб посчитал, что покупка Глебова уже не требуется и лучше укрепить другие позиции.

  • Глебов стал футболистом московского «Динамо»
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    • В феврале 2025 года 25-летний Глебов стал футболистом московского «Динамо». Сумма трансфера оценивается в 8-9 млн евро.

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