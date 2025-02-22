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    «Вулверхэмптон», «Брайтон» и «Кристал Пэлас» добыли победы в АПЛ

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    В матче 26-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» на выезде победил «Борнмут» со счетом 1:0.

    «Брайтон»
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    «Брайтон»

    Единственным голом в этой игре смог отметиться Матеус Кунья.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Борнмут — Вулверхэмптон 0:1
    Гол: 0:1 Матеус Кунья (36') Борнмут: Кепа Аррисабалага, Джеймс Хилл (Дэвид Брукс, 60'), Илья Забарный, Милош Керкез, Льюис Кук, Райан Кристи (Тайлер Адамс, 60'), Маркус Таверньер, Данго Уаттара (Дэниэл Джеббисон, 89'), Дин Хейзен, Джастин Клюйверт (Алекс Скотт, 73'), Энтойн Семеньо Вулверхэмптон: Жозе Са, Райан Айт Нури (Pedro Lima, 80'), Нелсон Семеду, Тоте Антонио Гомеш, Сантьяго Буэно (Нассер Джига, 73'), Мэтт Доэрти, Жанрикне Беллегард (Пабло Сарабия, 80'), Маршал Манетси, Жуан Гомес (Йёрген Странн Ларсен, 46'), Матеус Кунья (Томми Дойл, 89'), Andre Предупреждения: Сантьяго Буэно (4'), Милош Керкез (22'), Жуан Гомес (44'), Алекс Скотт (85'), Мэтт Доэрти (90 + 1') Удаление: Илья Забарный (31')

    «Вулверхэмптон» смог набрать 22 очка и идет на 17-м месте в турнирной таблице. У «Борнмута» 43 балла и пятая строчка.

    Календарь и таблица АПЛ

    В еще одной игре «Брайтон» в гостях разнес «Саутгемптон» с результатом 4:0.

    Жоао Педро, Джорджиньо Рюттер, Каору Митома и Джек Хиншелвуд стали авторами забитых мячей.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Саутгемптон — Брайтон энд Хоув Альбион 0:4
    Голы: 0:1 Жоао Педро (23'), 0:2 Жоржиньо Рюттер (56'), 0:3 Каору Митома (71'), 0:4 Джек Хиншелвуд (82') Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Джеймс Бри, Ян Беднарек (Армель Белла-Котчап, 12'), Кайл Уолкер-Питерс, Джо Арибо, Лесли Угочукву (Уилл Смоллбон, 72'), Матеуш Фернандеш (Альберт Грёнбек, 88'), Тайлер Диблинг, Камал Дин Сулемана, Кэмерон Арчер (Пол Онуачу, 72'), Welington (Юкинари Сугавара, 46') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Тарик Лампти (Первис Эступинан, 67'), Адам Уэбстер, Ян Паул ван Хекке, Жоао Педро, Каору Митома (Саймон Адингра, 79'), Янкуба Минте, Ясин Аяри (Диего Гомес, 67'), Карлос Балеба, Джек Хиншелвуд (Матс Виффер, 83'), Жоржиньо Рюттер (Браян Груда, 79') Предупреждения: Лесли Угочукву (2'), Арон Ремсдейл (57')

    У «Брайтона» стало 40 очков и восьмое место. В активе «Саутгемптона» девять баллов и последняя строчка.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    И, наконец, «Фулхэм» на своем поле уступил «Кристал Пэласу» со счетом 0:2.

    Автоголом в этой игре отметился Йоаким Андерсен. Также гол на счету Даниеля Муньоса.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Фулхэм — Кристал Пэлас 0:2
    Голы: 0:1 Йоаким Андерсен (автогол) (37'), 0:2 Даниэль Муньос (66') Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань (Исса Диоп, 80'), Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Саша Лукич, Сандер Берге (Андреас Перейра, 58'), Эмиль Смит-Роу (Томас Кейрни, 58'), Адама Траоре, Алекс Айуоби (Родриго Мунис, 80'), Рауль Хименес Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Даниэль Муньос, Марк Гехи, Максанс Лакруа, Крис Ричардс, Эберечи Эзе (Бен Чилвел, 90'), Хефферсон Лерма (Адам Уортон, 81'), Уилл Хьюз (Justin Devenny, 90'), Жан-Филипп Матета, Исмаила Сарр (Даити Камада, 75') Предупреждения: Сандер Берге (22'), Даниэль Муньос (44'), Марк Гехи (69'), Уилл Хьюз (83')

    В активе «Кристал Пэлас» теперь 33 очка и 13-е место. У «Фулхэма» осталось 39 баллов и девятая строчка.

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