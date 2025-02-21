Моуринью отреагировал на выход «Фенербахче» в 1/8 финала Лиги Европы

Наставник «Фенербахче»высказался о выходе команды в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025.

Турецкий клуб по сумме двух встреч победил бельгийский «Андерлехт» со счетом 5:2 (3:0 и 2:2).

«Я удовлетворён выступлением команды, однако мне пришлось вмешаться в перерыве. Игроки начали расслабляться в раздевалке. Я почувствовал спокойствие лишь после того, как нам удалось сравнять счёт и сделать 2:2. Команде ещё предстоит осознать, что матч может меняться в любую минуту. Если бы мы не ответили быстрым голом в начале второго тайма, у нас могли бы возникнуть серьёзные трудности», — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

В следующей стадии турнира «Фенербахче» встретится с шотландским «Рейнджерс» или греческим «Олимпиакосом». Жеребьёвка состоится сегодня, 21 февраля.