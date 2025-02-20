ПСВ в овертайме выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов

В ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионовна своем поле в овертайме переигралсо счетом 3:1.

В основное время на голы Ивана Перишича и Исмаэля Сайбари гости ответили только точным ударом Тимоти Веа.

В первом матче «Ювентус» выиграл со счетом 2:1, поэтому судьба встречи решалась в овертайме, где забитый мяч Райана Фламинго принес ПСВ победу по сумме двух встреч.

Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала ПСВ — Ювентус 3:1 Голы: 1:0 Иван Перишич (53'), 1:1 Тимоти Уэа (63'), 2:1 Исмаэль Сайбари (74'), 3:1 Райан Фламинго (98') ПСВ: Вальтер Бенитес, Оливье Боскальи (Армандо Обиспо, 106'), Ричард Ледесма (Тирелл Маласиа, 78'), Райан Фламинго, Мауро Жуниор, Йерди Схаутен (Гус Тиль, 72'), Джой Веерман (Адамо Нагало, 115'), Иван Перишич (Жоан Бакайоко, 85'), Исмаэль Сайбари, Ноа Ланг (Коухаиб Дриош, 115'), Люк де Йонг Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Ллойд Келли, Федерико Гатти, Уэстон Маккенни, Теун Коопмейнерс (Николо Савона, 77'), Мануэль Локателли (Хефрен Тюрам, 77'), Ренато Вейга (Андреа Камбьязо, 12'), Рандаль Коло Муани (Душан Влахович, 90'), Николас Гонсалес, Шику Консейсау (Кенан Йылдыз, 77'), Тимоти Уэа Предупреждения: Йерди Схаутен (53'), Федерико Гатти (84'), Николо Савона (94'), Кенан Йылдыз (100')

Таким образом, ПСВ стал последним участником 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Ювентус» покинул турнир.