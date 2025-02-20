ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Манчестер Сити»Мбаппе разорвал «Сити» на Бернабеу. Хет-трик Килиана — и «Реал» в 1/8 финала
    Все новости спорта

    ПСВ в овертайме выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Италии Ювентус Эредивизия ПСВ
    В ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов ПСВ на своем поле в овертайме переиграл «Ювентус» со счетом 3:1.

    ПСВ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ПСВ

    В основное время на голы Ивана Перишича и Исмаэля Сайбари гости ответили только точным ударом Тимоти Веа.

    В первом матче «Ювентус» выиграл со счетом 2:1, поэтому судьба встречи решалась в овертайме, где забитый мяч Райана Фламинго принес ПСВ победу по сумме двух встреч.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала
    ПСВ — Ювентус 3:1
    Голы: 1:0 Иван Перишич (53'), 1:1 Тимоти Уэа (63'), 2:1 Исмаэль Сайбари (74'), 3:1 Райан Фламинго (98') ПСВ: Вальтер Бенитес, Оливье Боскальи (Армандо Обиспо, 106'), Ричард Ледесма (Тирелл Маласиа, 78'), Райан Фламинго, Мауро Жуниор, Йерди Схаутен (Гус Тиль, 72'), Джой Веерман (Адамо Нагало, 115'), Иван Перишич (Жоан Бакайоко, 85'), Исмаэль Сайбари, Ноа Ланг (Коухаиб Дриош, 115'), Люк де Йонг Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Ллойд Келли, Федерико Гатти, Уэстон Маккенни, Теун Коопмейнерс (Николо Савона, 77'), Мануэль Локателли (Хефрен Тюрам, 77'), Ренато Вейга (Андреа Камбьязо, 12'), Рандаль Коло Муани (Душан Влахович, 90'), Николас Гонсалес, Шику Консейсау (Кенан Йылдыз, 77'), Тимоти Уэа Предупреждения: Йерди Схаутен (53'), Федерико Гатти (84'), Николо Савона (94'), Кенан Йылдыз (100')

    Таким образом, ПСВ стал последним участником 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Ювентус» покинул турнир.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Рома» пробиться в следующий раунд ЛЕ?
  • «Рома» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Одни не могут, другие не хотят?!
  • «Аякс» — «Юнион» Сент-Жиллуаз. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Совершит ли «Галатасарай» эпичный камбэк?
  • «Галатасарай» — «АЗ Алкмар». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.57
  • Экспресс дня 20 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Рома — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аякс — Юнион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Галатасарай — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Мидтьюлланн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Таусон — Носкова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Алькарас — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Автомобилист — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры