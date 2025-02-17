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    Ташуев — о поражении «Ахмата»: Во втором тайме на 30 минут мы наладили игру

    Футбол Товарищеские матчи Футбол России Ахмат Актобе
    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о поражении своей команды в товарищеском матче против казахстанского «Актобе» (0:1).

    Сергей Ташуев — главный тренер «Ахмата»
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    Сергей Ташуев — главный тренер «Ахмата»

    «Нормальная боевая игра. Мы вышли на поле со смешанным составом, в котором были недавно приехавший Мауро Луна Диале и Евгений Харин после девяти месяцев лечения.

    Получился лоскутный футбол, но во втором тайме на 30 минут мы наладили игру, и соперник не мог выйти даже из своей штрафной. Правда, в наших позиционных атаках не хватило конкретных индивидуальных действий. Мы много владели мячом, однако врываний и конкретики в ударах было недостаточно», — приводит слова Ташуева официальный телеграм-канал клуба.

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