Ташуев — о поражении «Ахмата»: Во втором тайме на 30 минут мы наладили игру

Главный тренервысказался о поражении своей команды в товарищеском матче против казахстанского(0:1).

«Нормальная боевая игра. Мы вышли на поле со смешанным составом, в котором были недавно приехавший Мауро Луна Диале и Евгений Харин после девяти месяцев лечения.

Получился лоскутный футбол, но во втором тайме на 30 минут мы наладили игру, и соперник не мог выйти даже из своей штрафной. Правда, в наших позиционных атаках не хватило конкретных индивидуальных действий. Мы много владели мячом, однако врываний и конкретики в ударах было недостаточно», — приводит слова Ташуева официальный телеграм-канал клуба.

В следующем товарищеском матче «Ахмат» сыграет против «Согдианы» 22-го февраля.