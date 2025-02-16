«Тоттенхэм» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» c 27 очками занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. На счету лондонской команды 8 побед, 3 ничьи и 13 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 48:37.

На прошлой неделе «Тоттенхэм» разгрузил себе календарь, вылетев сразу из двух кубковых турниров. Сначала «шпоры» крупно проиграли «Ливерпулю» в ответной встрече 1/2 финала Кубка английской лиги (0:4; 1:4 общий счет), а затем уступили «Астон Вилле» (1:2) в 1/16 финала Кубка Англии.

У «Тоттенхэма» всего одна победа в 8-ми последних матчах АПЛ. В прошлом туре команда под руководством Энджа Постекоглу прервала серию из 7-ми игр без побед, одолев в гостях «Брентфорд» — 2:0.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» находится на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков в 24-х матчах. «Красные дьяволы» одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, забив 28 голов и пропустив 34 мяча в свои ворота.

В крайнем туре подопечные Аморима проиграли второй домашний матч подряд, уступив «Кристал Пэлас» со счетом 0:2. Ранее «Манчестер Юнайтед» также в два мяча уступил на «Олд Траффорд» «Брайтону» — 1:3. Между этими матчами манкунианцы удачно съездили в Лондон, одержав минимальную победу над «Фулхэмом» (1:0).

На прошлом неделе «Манчестер Юнайтед» играл дома с «Лестером» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Хозяева вырвали победу на 93-й минуте благодаря голу Магуайра (2:1) и вышли в следующий раунд.

Личные встречи

В матче первого круга «Тоттенхэм» одержал разгромную победу в гостях со счетом 3:0. Позже команды встретились между собой в 1/4 финала Кубка английской лиги, где вновь сильнее оказались футболисты лондонской команды — 4:3.

В последних 10-ти матчах на счету каждой из команд по 4 победы и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1.98.