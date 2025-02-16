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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 1.98) и прогноз на чемпионат Англии 16 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
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    Бруну Фернандеш
    16 февраля в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Февраля 2025 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 19:30 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: сейчас «Тоттенхэм» располагается на 14-м месте в таблице АПЛ с 27 очками.

    Последние матчи: в 24-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» неожиданно победил на выезде «Брентфорд» со счетом 2:0. Несмотря на громадные проблемы с составом и особенно с линией обороны, команда смогла не пропустить.

    Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    В середине первого тайма «Брентфорд» забил в свои ворота, а на исходе матча Сарр после сольного прохода забил второй мяч «шпор». В целом же, результат немного не логичен, «Тоттенхэм» выглядел хуже и на победу точно не наиграл.

    Также были поражения в Кубке Англии от «Астон Виллы» (1:2) и в Кубке лиги от «Ливерпуля» (0:4).

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    • Не сыграют: травмированы — Викарио (в), Дрэгушин (з), Ромеро (з), Ван де Вен (з), Удоджи (з), Мэддисон (п), Одоберт (п), Вернер (п), Джонсон (п), Ришарлисон (н), Соланке (н).

    Состояние команды: «Тоттенхэм» полностью проваливает этот сезон, команда имеет громадные кадровые проблемы в составе, у нее постоянно в лазарете находятся от 6 до 10 футболистов.

    Особенно страдает линия обороны, где ситуация крайне аховая и некоторые позиции вынуждены закрывать игроки других амплуа (Грэй, Сарр) или глубокие прежде резервисты (Спенс, Регилон).

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: пока «Манчестер Юнайтед» идет на 13-й позиции в таблице АПЛ с 29 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 24-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил на своем поле «Кристал Пэлас» со счетом 0:2. Соперник играл лучше, больше создал моментов и заслуженно взял три очка, забив дважды после перерыва.

    Главным негативным событием для команды Рубена Аморима стала тяжелая травма защитника Мартинеса, который выбыл до конца сезона, порвав «кресты».

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    В Кубке Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» (2:1), а в Лиге Европы победил в гостях «Стяуа» (2:0).

    Не сыграют: травмированы — Мартинес (з), Шоу (з), Маунт (п), Эванс (з).

    Состояние команды: по-прежнему «Манчестер Юнайтед» штормит, а постоянства в результатах нет абсолютно никакого. Команда может выдать ярчайший матч, вырвать его на зубах, а затем в следующей игре бездарно уступить.

    Тем не менее, постепенно начинает просматриваться рисунок игры Аморима, футболисты начинают понимать, что от них хотят, а сам тренер определился с костяком и на него делает ставку.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «МЮ» проиграл дома (0:3)

    • В четвертьфинале Кубка лиги сильнее был «Тоттенхэм» (4:3)

    • В прошлом сезоне «Тоттенхэм» выиграл на своем поле (2:0), а в гостях сыграл вничью (2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Тоттенхэма» дают 2,55, а на «Манчестер Юнайтед» — 2,65, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,72, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,20.

    Прогноз: у «Тоттенхэма» потерь в составе стало еще больше, к травмированной линии обороны добавилось нападение (Соланке, Ришарлисон). Скорее всего, на острие атаки выйдет недавний новичок Тель, который по своей манере игры точно не центрфорвард.

    У «МЮ» все гораздо спокойнее в этом плане. Хоть и выбыл из строя лучший защитник Мартинес, его имеется возможность заменить (Магуайр, Эванс). Гости зацепятся в этой встрече, а может и вовсе увезут три очка.

    Основная ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой 0 за 1,98.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с победой «МЮ».

    Дополнительная ставка: «Манчестер Юнайтед» выиграет за 2,65.

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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 16.02.2025. Прогнозы на футбол. «Шпоры» продолжат свое падение
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