Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: сейчас «Тоттенхэм» располагается на 14-м месте в таблице АПЛ с 27 очками.
Последние матчи: в 24-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» неожиданно победил на выезде «Брентфорд» со счетом 2:0. Несмотря на громадные проблемы с составом и особенно с линией обороны, команда смогла не пропустить.
Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров
В середине первого тайма «Брентфорд» забил в свои ворота, а на исходе матча Сарр после сольного прохода забил второй мяч «шпор». В целом же, результат немного не логичен, «Тоттенхэм» выглядел хуже и на победу точно не наиграл.
Также были поражения в Кубке Англии от «Астон Виллы» (1:2) и в Кубке лиги от «Ливерпуля» (0:4).
Не сыграют: травмированы — Викарио (в), Дрэгушин (з), Ромеро (з), Ван де Вен (з), Удоджи (з), Мэддисон (п), Одоберт (п), Вернер (п), Джонсон (п), Ришарлисон (н), Соланке (н).
Состояние команды: «Тоттенхэм» полностью проваливает этот сезон, команда имеет громадные кадровые проблемы в составе, у нее постоянно в лазарете находятся от 6 до 10 футболистов.
Особенно страдает линия обороны, где ситуация крайне аховая и некоторые позиции вынуждены закрывать игроки других амплуа (Грэй, Сарр) или глубокие прежде резервисты (Спенс, Регилон).
Турнирное положение: пока «Манчестер Юнайтед» идет на 13-й позиции в таблице АПЛ с 29 очками.
Последние матчи: в 24-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил на своем поле «Кристал Пэлас» со счетом 0:2. Соперник играл лучше, больше создал моментов и заслуженно взял три очка, забив дважды после перерыва.
Главным негативным событием для команды Рубена Аморима стала тяжелая травма защитника Мартинеса, который выбыл до конца сезона, порвав «кресты».
В Кубке Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» (2:1), а в Лиге Европы победил в гостях «Стяуа» (2:0).
Не сыграют: травмированы — Мартинес (з), Шоу (з), Маунт (п), Эванс (з).
Состояние команды: по-прежнему «Манчестер Юнайтед» штормит, а постоянства в результатах нет абсолютно никакого. Команда может выдать ярчайший матч, вырвать его на зубах, а затем в следующей игре бездарно уступить.
Тем не менее, постепенно начинает просматриваться рисунок игры Аморима, футболисты начинают понимать, что от них хотят, а сам тренер определился с костяком и на него делает ставку.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: пока «Манчестер Юнайтед» идет на 13-й позиции в таблице АПЛ с 29 очками.
Последние матчи: в 24-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил на своем поле «Кристал Пэлас» со счетом 0:2. Соперник играл лучше, больше создал моментов и заслуженно взял три очка, забив дважды после перерыва.
Главным негативным событием для команды Рубена Аморима стала тяжелая травма защитника Мартинеса, который выбыл до конца сезона, порвав «кресты».
В Кубке Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» (2:1), а в Лиге Европы победил в гостях «Стяуа» (2:0).
Не сыграют: травмированы — Мартинес (з), Шоу (з), Маунт (п), Эванс (з).
Состояние команды: по-прежнему «Манчестер Юнайтед» штормит, а постоянства в результатах нет абсолютно никакого. Команда может выдать ярчайший матч, вырвать его на зубах, а затем в следующей игре бездарно уступить.
Тем не менее, постепенно начинает просматриваться рисунок игры Аморима, футболисты начинают понимать, что от них хотят, а сам тренер определился с костяком и на него делает ставку.
Статистика для ставок
Коэффициенты букмекеров: на победу «Тоттенхэма» дают 2,55, а на «Манчестер Юнайтед» — 2,65, ничью букмекеры оценивают в 3,90.
Тотал меньше 3,5 идет за 1,72, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,20.
Прогноз: у «Тоттенхэма» потерь в составе стало еще больше, к травмированной линии обороны добавилось нападение (Соланке, Ришарлисон). Скорее всего, на острие атаки выйдет недавний новичок Тель, который по своей манере игры точно не центрфорвард.
У «МЮ» все гораздо спокойнее в этом плане. Хоть и выбыл из строя лучший защитник Мартинес, его имеется возможность заменить (Магуайр, Эванс). Гости зацепятся в этой встрече, а может и вовсе увезут три очка.
Основная ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой 0 за 1,98.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с победой «МЮ».
Дополнительная ставка: «Манчестер Юнайтед» выиграет за 2,65.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Тоттенхэма» дают 2,55, а на «Манчестер Юнайтед» — 2,65, ничью букмекеры оценивают в 3,90.
Тотал меньше 3,5 идет за 1,72, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,20.
Прогноз: у «Тоттенхэма» потерь в составе стало еще больше, к травмированной линии обороны добавилось нападение (Соланке, Ришарлисон). Скорее всего, на острие атаки выйдет недавний новичок Тель, который по своей манере игры точно не центрфорвард.
У «МЮ» все гораздо спокойнее в этом плане. Хоть и выбыл из строя лучший защитник Мартинес, его имеется возможность заменить (Магуайр, Эванс). Гости зацепятся в этой встрече, а может и вовсе увезут три очка.
Основная ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой 0 за 1,98.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с победой «МЮ».
Дополнительная ставка: «Манчестер Юнайтед» выиграет за 2,65.