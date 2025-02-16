«Тоттенхэм»

Турнирное положение: сейчас «Тоттенхэм» располагается на 14-м месте в таблице АПЛ с 27 очками.

Последние матчи: в 24-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» неожиданно победил на выезде «Брентфорд» со счетом 2:0. Несмотря на громадные проблемы с составом и особенно с линией обороны, команда смогла не пропустить.

В середине первого тайма «Брентфорд» забил в свои ворота, а на исходе матча Сарр после сольного прохода забил второй мяч «шпор». В целом же, результат немного не логичен, «Тоттенхэм» выглядел хуже и на победу точно не наиграл.

Также были поражения в Кубке Англии от «Астон Виллы» (1:2) и в Кубке лиги от «Ливерпуля» (0:4).

Не сыграют: травмированы — Викарио (в), Дрэгушин (з), Ромеро (з), Ван де Вен (з), Удоджи (з), Мэддисон (п), Одоберт (п), Вернер (п), Джонсон (п), Ришарлисон (н), Соланке (н).

Состояние команды: «Тоттенхэм» полностью проваливает этот сезон, команда имеет громадные кадровые проблемы в составе, у нее постоянно в лазарете находятся от 6 до 10 футболистов.

Особенно страдает линия обороны, где ситуация крайне аховая и некоторые позиции вынуждены закрывать игроки других амплуа (Грэй, Сарр) или глубокие прежде резервисты (Спенс, Регилон).