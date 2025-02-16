В матче 25-го тура Серии А Италии набирающая высотусыграет с кризисной. Встреча состоится 16 февраля на «Эннио Тардини».

После трех поражений подряд «Парма» опустилась в зону вылета. «Крестоносцы» не могут выиграть в турнире уже 6 туров. В прошлом матче они уступили «Кальяри» 1:2.

«Рома» тем временем продолжает набирать очки и уже находится в 8 очках от зоны еврокубков. Она выиграла 3 матча из 4 в Серии А и не уступает в турнире 8 туров. 9 февраля команда Раньери обыграла 1:0 «Венецию», а после этого разошлась миром с «Порту» (1:1) в матче плей-офф Лиги чемпионов.

В декабре «Рома» разгромила «Парму» у себя дома со счетом 5:0 и одержала 4-ю победу в пяти последних очных поединках.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом выбранного события 2.05.

подготовили прогноз с коэффициентом выбранного события 2.05. «Рома» — фаворит букмекеров с коэффициентом 2.11, на победу «Пармы» можно поставить за 3.80.

Искусственный интеллект поверил в чудо и поставил на победу «Пармы» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Парма» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.

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