сойдутся в матче 22-го тура Лиги 1 Франции, который состоится 15 февраля на стадионе «Луи II» и начнется в 21:00 мск.

У «Монако» выдалась непростая неделя. После поражения 1:4 от ПСЖ в чемпионате, «монегаски» проиграл 0:1 «Бенфике» в Лиге чемпионов, поставив под вопрос дальнейшее участие команды в плей-офф. «Нант» тем временем больше отдохнул после поражения 0:2 от «Бреста» 7 февраля. Оно стало первым для команды за 4 игры в турнире.

В таблице команды на разных краях. «Монако» в зоне Лиги чемпионов с 37 очками, а «Нант» всего в трех очках от зоны вылета на 15-й позиции.

Последний раз «Нант» выигрывал у «Монако» в Лиге 1 в 2017 году. В прошлом матче команды разошлись ничьей 2:2.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.08.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.08. Букмекеры дают 1.60 на победу «Монако» и 5.70 на победу «Нанта».

Искусственный интеллект уверен в победе «Монако» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монако» — «Нант» смотрите на LiveCup.Run.

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