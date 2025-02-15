У «Монако» выдалась непростая неделя. После поражения 1:4 от ПСЖ в чемпионате, «монегаски» проиграл 0:1 «Бенфике» в Лиге чемпионов, поставив под вопрос дальнейшее участие команды в плей-офф. «Нант» тем временем больше отдохнул после поражения 0:2 от «Бреста» 7 февраля. Оно стало первым для команды за 4 игры в турнире.
В таблице команды на разных краях. «Монако» в зоне Лиги чемпионов с 37 очками, а «Нант» всего в трех очках от зоны вылета на 15-й позиции.
Последний раз «Нант» выигрывал у «Монако» в Лиге 1 в 2017 году. В прошлом матче команды разошлись ничьей 2:2.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.08.
- Букмекеры дают 1.60 на победу «Монако» и 5.70 на победу «Нанта».
- Искусственный интеллект уверен в победе «Монако» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Монако» — «Нант» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.