Монако
Нант
«Монако»
Турнирное положение: Команда из Княжества с 37 баллами идет четвертой в таблице, проигрывая шесть пунктов второй позиции на два очка опережает пятую строку.
«Монако» отпраздновал 11 викторий, четыре поединка завершил вничью и шесть раз уступил, разница забитых и пропущенных составляет 37:28.
Монако — Нант: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Монегаски неудачно провели свои два минувших поединка. Несколько дней тому назад они в 1/16 финала Лиги чемпионов на своем поле уступили со счетом 0:1 португальской «Бенфике», а перед этим были разгромлены в Париже «ПСЖ» со счетом 1:4 в чемпионате Франции.
Не сыграют: Хавбек Сунгуту Магасса дисквалифицирован, а нападающий Фоларин Балоган и защитник Стефан Синго — травмированы.
Состояние команды: «Монако» за четыре свои последние игры во всех соревнованиях смог отпраздновать всего одну викторию и три поединка коллектив проиграл, причем дважды с крупным счетом на выезде. Но в двух случаях проигрыши случились с командой в рамках Лиги чемпионов. В чемпионате же Франции «красно-белые» также смотрятся не лучшим образом, победив только два раза за минувшие семь матчей при двух ничьих и трех фиаско.
«Нант»
Турнирное положение: Данный коллектив с 21 набранным баллом разместился на 15 строке в турнирной таблице и на три пункта обходит красную зону.
«Нант» выиграл всего лишь четыре поединка из 21 проведенного, девять игр завершил миром и восемь раз проиграл, разница мячей составляет 24:32.
Последние матчи: «Канарейки» в своей минувшей проведенной игре потерпели домашнее фиаско от «Бреста» со счетом 0:2. И тем самым они прервали 3-матчевую серию без поражений, где расписали мировые по 1:1 с «Сент-Этьеном» 1:1 на выезде и с «Лионом» дома, а также обыграли в гостях «Реймс» со счетом 2:1.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Нант» в чемпионате Франции проиграл только раз за предыдущие шесть поединков. Причем данное фиаско случилось с командой в прошлом туре первенства. Перед этим коллектив имел период из пяти матчей без фиаско, где смог отпраздновать одну викторию и аж четыре встречи завершил мировыми исходами. А забивал «Нант» в восьми из девяти своих минувших игр во всех турнирах и в одном случае сохранил ворота на замке.
Статистика для ставок
- Три из четырех предыдущих очных встреч данных команд завершились вничью и раз победили монегаски
- Ставка обе забьют сыграла в пяти из шести минувших противостояний этих клубов
- А шесть последних матчей между данными коллективами принесли ТБ 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Монако» — 1.61, победа «Нанта» — 5.40, ничья — 4.35.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.66 и 2.25 соответственно.
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Прогноз: В первую очередь от данного противостояния ждем результативного исхода и обмена забитыми мячами, ведь в последнее время между собой эти клубы выдавали очень голевые поединки.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.08.
Прогноз: И также еще здесь поставим на такой исход — победа «Монако» с один гол или ничья, так как монегаски в последнем своем отрезке не блещут, да и матч Лиги чемпионов отобрать у них много сил.
Ставка: победа «Монако» с один гол или ничья 2.00.