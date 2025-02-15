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    Монегаскам будет трудно после матча Лиги чемпионов

    «Монако» — «Нант». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 15 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Нант»
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    «Монако»
    «Монако» на своем поле примет «Нант» в 22-м туре французской Лиги 1. Встреча состоится 15 февраля и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Нант», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 15 Февраля 2025 года

    Монако

  • Монако
    •  Монако 21:00 Нант

    Нант

  • Франция. Лига 1
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    «Монако»

    Турнирное положение: Команда из Княжества с 37 баллами идет четвертой в таблице, проигрывая шесть пунктов второй позиции на два очка опережает пятую строку.

    «Монако» отпраздновал 11 викторий, четыре поединка завершил вничью и шесть раз уступил, разница забитых и пропущенных составляет 37:28.

    Монако — Нант: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Монегаски неудачно провели свои два минувших поединка. Несколько дней тому назад они в 1/16 финала Лиги чемпионов на своем поле уступили со счетом 0:1 португальской «Бенфике», а перед этим были разгромлены в Париже «ПСЖ» со счетом 1:4 в чемпионате Франции.

    Не сыграют: Хавбек Сунгуту Магасса дисквалифицирован, а нападающий Фоларин Балоган и защитник Стефан Синго — травмированы.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: «Монако» за четыре свои последние игры во всех соревнованиях смог отпраздновать всего одну викторию и три поединка коллектив проиграл, причем дважды с крупным счетом на выезде. Но в двух случаях проигрыши случились с командой в рамках Лиги чемпионов. В чемпионате же Франции «красно-белые» также смотрятся не лучшим образом, победив только два раза за минувшие семь матчей при двух ничьих и трех фиаско.

    «Нант»

    Турнирное положение: Данный коллектив с 21 набранным баллом разместился на 15 строке в турнирной таблице и на три пункта обходит красную зону.

    «Нант» выиграл всего лишь четыре поединка из 21 проведенного, девять игр завершил миром и восемь раз проиграл, разница мячей составляет 24:32.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Канарейки» в своей минувшей проведенной игре потерпели домашнее фиаско от «Бреста» со счетом 0:2. И тем самым они прервали 3-матчевую серию без поражений, где расписали мировые по 1:1 с «Сент-Этьеном» 1:1 на выезде и с «Лионом» дома, а также обыграли в гостях «Реймс» со счетом 2:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Нант» в чемпионате Франции проиграл только раз за предыдущие шесть поединков. Причем данное фиаско случилось с командой в прошлом туре первенства. Перед этим коллектив имел период из пяти матчей без фиаско, где смог отпраздновать одну викторию и аж четыре встречи завершил мировыми исходами. А забивал «Нант» в восьми из девяти своих минувших игр во всех турнирах и в одном случае сохранил ворота на замке.

    Статистика для ставок

    • Три из четырех предыдущих очных встреч данных команд завершились вничью и раз победили монегаски

    • Ставка обе забьют сыграла в пяти из шести минувших противостояний этих клубов

    • А шесть последних матчей между данными коллективами принесли ТБ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Монако» — 1.61, победа «Нанта» — 5.40, ничья — 4.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.66 и 2.25 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь от данного противостояния ждем результативного исхода и обмена забитыми мячами, ведь в последнее время между собой эти клубы выдавали очень голевые поединки.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.08.

    Прогноз: И также еще здесь поставим на такой исход — победа «Монако» с один гол или ничья, так как монегаски в последнем своем отрезке не блещут, да и матч Лиги чемпионов отобрать у них много сил.

    Ставка: победа «Монако» с один гол или ничья 2.00.

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    «Монако» — «Нант»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 15.02.2025. Прогнозы на футбол. Монегаскам будет трудно после матча Лиги чемпионов
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