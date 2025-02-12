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    Котин покидает махачкалинское «Динамо»

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    Центральный защитник Никита Котин возвращается в «Ростов», а оттуда транзитом переходит в ярославский «Шинник».

    Никита Котин
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    Никита Котин

    Первую часть сезона 22-летний игрок провел в махачкалинском «Динамо», где выступал на правах аренды.

    «Никита перешел в наш клуб перед началом нынешнего сезона. Он провел за "Динамо" пять матчей: один в Российской Премьер-Лиге и четыре в Кубке России.

    Мы благодарим Никиту за время, проведенное в "Динамо", и добросовестную работу в составе нашей команды», — говорится в заявлении на официальном сайте «Динамо» Мх.

    Карьеру Котин продолжит в ярославском «Шиннике», который взял защитника в аренду до конца сезона. На Transfermarkt его цена сейчас равна € 350 тыс.

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