Котин покидает махачкалинское «Динамо»

Центральный защитник Никита Котин возвращается в, а оттуда транзитом переходит в ярославский

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Никита Котин Фото: dinamo-mx.ru

Первую часть сезона 22-летний игрок провел в махачкалинском «Динамо», где выступал на правах аренды.

«Никита перешел в наш клуб перед началом нынешнего сезона. Он провел за "Динамо" пять матчей: один в Российской Премьер-Лиге и четыре в Кубке России.

Мы благодарим Никиту за время, проведенное в "Динамо", и добросовестную работу в составе нашей команды», — говорится в заявлении на официальном сайте «Динамо» Мх.

Карьеру Котин продолжит в ярославском «Шиннике», который взял защитника в аренду до конца сезона. На Transfermarkt его цена сейчас равна € 350 тыс.