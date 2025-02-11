Чистяков: Самое главное, что «Зенит» обошелся без травм

Защитник «Зенита»подвел итоги товарищеской встречи с «Пюником». Футболист рад, что у сине‑бело‑голубых не было травм.

Встреча прошла во вторник в Абу‑Даби завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Александр Ерохин и Александр Соболев.

«Был рад, когда игра закончилась. Не столько из‑за физической нагрузки, которая оказалась за 90 минут приличной, сколько из‑за солнца. Не очень люблю играть в жару. Поэтому вдвойне оказалось непросто.

Самое главное, обошлось без травм. А победа — это как бонус в данном случае. Хотя мы всегда стараемся играть на победу», — сказал Чистяков «Матч ТВ».