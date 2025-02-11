проведут первый матч в рамках стыкового раунда Лиги чемпионов за выход в 1/8 финала. Он состоится 11 февраля в 20:45 по мск.

«Брест» закончил этап лиги на 18-й позиции, а ПСЖ — на 15-й. Последним результатом хозяев на турнире стало поражение 0:3 от мадридского «Реала». ПСЖ на своем поле разобрался со «Штутгартом» 4:1.

В очной серии «Брест» ни разу не побеждал ПСЖ, а в трех последних играх «парижане» были сильнее. В последний раз ПСЖ разгромил «Брест» со счетом 5:2.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на игру:

Эксперты LiveSport.Ru дали свой прогноз на игру, в котором они ставят на результативный футбол.

дали свой прогноз на игру, в котором они ставят на результативный футбол. Букмекеры ставят 11.0 на победу «Бреста», 1.31 на победу ПСЖ и 5.80 на ничью.

Искусственный интеллект ожидает победы ПСЖ со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Брест» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.

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