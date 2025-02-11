«Брест» закончил этап лиги на 18-й позиции, а ПСЖ — на 15-й. Последним результатом хозяев на турнире стало поражение 0:3 от мадридского «Реала». ПСЖ на своем поле разобрался со «Штутгартом» 4:1.
В очной серии «Брест» ни разу не побеждал ПСЖ, а в трех последних играх «парижане» были сильнее. В последний раз ПСЖ разгромил «Брест» со счетом 5:2.
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Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru дали свой прогноз на игру, в котором они ставят на результативный футбол.
- Букмекеры ставят 11.0 на победу «Бреста», 1.31 на победу ПСЖ и 5.80 на ничью.
- Искусственный интеллект ожидает победы ПСЖ со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Брест» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.
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