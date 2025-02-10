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    Ибрагимович: Феликс — выдающийся талант, он обладает магией

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан
    Советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович высказался о подписании миланцами португальского форварда Жоау Феликса, который перебрался в команду из «Челси» на правах аренды.

    Жоау Феликс
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    Жоау Феликс

    «Он уже показал себя волшебным голом, но сегодня официально приветствуем Жоау Феликса! Это был последний трансфер зимнего окна.

    Феликс — выдающийся талант, у него огромный опыт, но в то же время он еще молод и способен прогрессировать. Мы искали игрока, который сможет действовать между полузащитой и атакой, особенно в сложных матчах против закрытых команд. Он может сделать разницу.

    Феликс — игрок, обладающий магией, а таким нужно родиться. Консейсау отлично его знает. Его качества говорят сами за себя. Мы довольны этим подписанием.

    Теперь наша задача — создать для него лучшие условия, чтобы он смог раскрыть свой потенциал», — цитирует Ибрагимовича TuttoMercatoWeb.

    «Милан» арендовал Феликса до конца сезона-2024/25. Он уже успел отметиться взятием ворот в составе «россонери».

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