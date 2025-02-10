Ибрагимович: Феликс — выдающийся талант, он обладает магией

Советник владельцеввысказался о подписании миланцами португальского форварда, который перебрался в команду изна правах аренды.

«Он уже показал себя волшебным голом, но сегодня официально приветствуем Жоау Феликса! Это был последний трансфер зимнего окна.

Феликс — выдающийся талант, у него огромный опыт, но в то же время он еще молод и способен прогрессировать. Мы искали игрока, который сможет действовать между полузащитой и атакой, особенно в сложных матчах против закрытых команд. Он может сделать разницу.

Феликс — игрок, обладающий магией, а таким нужно родиться. Консейсау отлично его знает. Его качества говорят сами за себя. Мы довольны этим подписанием.

Теперь наша задача — создать для него лучшие условия, чтобы он смог раскрыть свой потенциал», — цитирует Ибрагимовича TuttoMercatoWeb.

«Милан» арендовал Феликса до конца сезона-2024/25. Он уже успел отметиться взятием ворот в составе «россонери».