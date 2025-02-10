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    Обляков: По моментам, думаю, полностью переиграли «Краснодар»

    Футбол Зимний кубок РПЛ Футбол России ЦСКА Краснодар
    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением об игре своей команды в матче за 3-е место в Зимнем кубке РПЛ против «Краснодара» (1:2).

    Иван Обляков — полузащитник ЦСКА
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    Иван Обляков — полузащитник ЦСКА

    «Хороший матч провели, считаю. По моментам, думаю, полностью переиграли "Краснодар". Две ошибки допустили, но думаю, в первом тайме можно было исход матча решить.

    Наш гол? Наигранный стандарт, подал хорошо, и хорошо головой Рифат пробил. Конечно, исполняю стандарты, мне доверяют, значит всё не зря. Но надо побеждать в таких матчах.

    Состояние во время первой игры и сейчас? В первом матче тайм сыграл, сейчас — всю игру. В конце сил мало оставалось. Это второй сбор, он получился очень долгим — 15 дней. Моральная усталость есть от сборов. Хорошую игру провели, ни у кого не было настроения, что сейчас пара выходных будет. Мы отдали все силы. Жалко, что не победили, моменты были», — сказал Обляков «Матч ТВ».

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