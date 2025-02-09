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    Обляков заявил, что все серьезно относятся к Зимнему кубку РПЛ

    Футбол Зимний кубок РПЛ Футбол России ЦСКА
    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о важности Зимнего кубка РПЛ.

    Иван Обляков — полузащитник ЦСКА
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    Иван Обляков — полузащитник ЦСКА

    «Понятно, что все серьезно относятся к турниру, хотят выигрывать матчи. Думаю, что никто никому не хочет нанести травму, но играют жестко.

    Футболисты как‑то между собой проговаривают перед игрой, чтобы не играть чрезмерно жестко? Нет, не проговаривают. Мне кажется, что если об этом думать, то проще получить травму. Наоборот нужно всегда идти в единоборства с предельной концентрацией, чтобы ни у кого травм не было. Если ты будешь где‑то расслаблен, убирать ноги, то это тоже неправильно», — сказал Обляков «Матч ТВ».

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    • ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в матче за 3-е место в Зимнего кубке РПЛ. Встреча состоится завтра, 10-го февраля в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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