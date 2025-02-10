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    Матч за 3-е место получится результативным

    «Краснодар» — ЦСКА Москва. Ставка (к. 1.74) и прогноз на Зимний Кубок РПЛ 10 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — ЦСКА Москва
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    Джон Кордоба
    10 февраля в матче за 3-е место на Зимнем Кубке РПЛ сыграют «Краснодар» и ЦСКА Москва. Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Польша. Экстракласа 14 Февраля 2025 года

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    •  Краковия 20:00 Корона

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    «Краснодар»

    Турнирное положение: по итогам группового турнира команда Мурада Мусаева заняла второе место в группе 1 с 3 очками.

    Последние матчи: в предыдущей игре турнира «Краснодар» выиграл с минимальным счетом 1:0 у московского «Динамо», забив единственный гол в середине второго тайма.

    Его автором стал колумбийский нападающий Джон Кордоба. Интересно, что пятью минутами ранее был удален защитник «быков» Виктор Тормена, но все равно в меньшинстве «Краснодар» смог вырвать победу.

    Ранее было поражение в Зимнем Кубке от «Спартака» (2:3) и ничья с китайским «Шенджу» (1:1) в товарищеской встрече.

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    • Не сыграют: несмотря на удаление Тормены, его дисквалификация была отменена по просьбе «Краснодара».

    Состояние команды: пока «Краснодар» выглядит несколько тяжелым, видно, что команда находится под серьезными нагрузками и должна выйти на пик формы ближе к возобновлению российской Премьер-лиги, то есть к марту.

    ЦСКА Москва

    Турнирное положение: в группе 2 Зимнего Кубка РПЛ ЦСКА стал вторым с 4 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: матч против «Зенита» получился довольно интересным, ЦСКА играл не хуже, был близок к победе, но в итоге пропустил уже в добавленное время.

    Он и не позволил армейцам занять первое место и бороться за главный трофей турнира.
    Первый мяч в команде Марко Николича забил Матвей Кисляк, второй гол на счету молодого белоруса Артема Шуманского.

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    До этого была победа в Зимнем Кубке РПЛ над «Ростовом» (1:0) и над китайским «Циндао» (2:1) в товарищеской игре.

    Не сыграют: все лидеры команды готовятся к матчу.

    Состояние команды: Марко Николич спокойно получил возможность провести подготовку к сезону и вписать в состав новичков, которые пополнили команду осенью.

    Из-за плотного графика тогда это было сделать непросто, сейчас же в случае неудачных результатов ЦСКА оправданий у сербского специалиста не будет. Попутно Николич дает возможность проявить себя молодежи, которая постепенно создает конкуренцию более опытным игрокам.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Краснодар» выиграл на своем поле (2:1)

    • В Кубке России ЦСКА уступил в первом матче (0:1), но затем взял реванш (2:0)

    • В позапрошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Краснодара» дают 2,14, а на ЦСКА Москва — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,15, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,74.

    Прогноз: прогнозировать подобные матчи всегда очень сложно, так как в них многое зависит от составов и настроя команд.

    Оба соперника не смогли выйти в финал и бороться за главный трофей, поэтому автоматически снижается ценность этой встречи и давление. Можно предположить, что голы здесь будут и в большом количестве.

    Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,74.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что в первом тайме будет забито два и более голов.

    Дополнительная ставка: тотал больше 1,5 в первом тайме за 2,50.

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    «Краснодар» — ЦСКА Москва: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 10.02.2025. Прогнозы на футбол. Матч за 3-е место получится результативным
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