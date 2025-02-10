Краковия
Корона
«Краснодар»
Турнирное положение: по итогам группового турнира команда Мурада Мусаева заняла второе место в группе 1 с 3 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре турнира «Краснодар» выиграл с минимальным счетом 1:0 у московского «Динамо», забив единственный гол в середине второго тайма.
Его автором стал колумбийский нападающий Джон Кордоба. Интересно, что пятью минутами ранее был удален защитник «быков» Виктор Тормена, но все равно в меньшинстве «Краснодар» смог вырвать победу.
Ранее было поражение в Зимнем Кубке от «Спартака» (2:3) и ничья с китайским «Шенджу» (1:1) в товарищеской встрече.
Не сыграют: несмотря на удаление Тормены, его дисквалификация была отменена по просьбе «Краснодара».
Состояние команды: пока «Краснодар» выглядит несколько тяжелым, видно, что команда находится под серьезными нагрузками и должна выйти на пик формы ближе к возобновлению российской Премьер-лиги, то есть к марту.
ЦСКА Москва
Турнирное положение: в группе 2 Зимнего Кубка РПЛ ЦСКА стал вторым с 4 очками.
Последние матчи: матч против «Зенита» получился довольно интересным, ЦСКА играл не хуже, был близок к победе, но в итоге пропустил уже в добавленное время.
Он и не позволил армейцам занять первое место и бороться за главный трофей турнира.
Первый мяч в команде Марко Николича забил Матвей Кисляк, второй гол на счету молодого белоруса Артема Шуманского.
До этого была победа в Зимнем Кубке РПЛ над «Ростовом» (1:0) и над китайским «Циндао» (2:1) в товарищеской игре.
Не сыграют: все лидеры команды готовятся к матчу.
Состояние команды: Марко Николич спокойно получил возможность провести подготовку к сезону и вписать в состав новичков, которые пополнили команду осенью.
Из-за плотного графика тогда это было сделать непросто, сейчас же в случае неудачных результатов ЦСКА оправданий у сербского специалиста не будет. Попутно Николич дает возможность проявить себя молодежи, которая постепенно создает конкуренцию более опытным игрокам.
Статистика для ставок
- В первом круге «Краснодар» выиграл на своем поле (2:1)
- В Кубке России ЦСКА уступил в первом матче (0:1), но затем взял реванш (2:0)
- В позапрошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Краснодара» дают 2,14, а на ЦСКА Москва — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 3,90.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,15, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,74.
- 1.87Севилья — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.20Плимут — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.20Анже — Марсель: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: прогнозировать подобные матчи всегда очень сложно, так как в них многое зависит от составов и настроя команд.
Оба соперника не смогли выйти в финал и бороться за главный трофей, поэтому автоматически снижается ценность этой встречи и давление. Можно предположить, что голы здесь будут и в большом количестве.
Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,74.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что в первом тайме будет забито два и более голов.
Дополнительная ставка: тотал больше 1,5 в первом тайме за 2,50.