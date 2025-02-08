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    Хет-трик Сансета принес «Атлетику» победу над «Жироной»

    «Атлетик» — «Жирона»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 23-го тура чемпионата Испании «Атлетик» в родных стенах разгромил «Жирону» со счетом 3:0.

    Ойан Сансет
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    Ойан Сансет

    Тремя забитыми мячами в этой игре смог отметиться Ойан Сансет.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетик — Жирона 3:0
    Голы: 1:0 Ойан Сансет (пенальти) (42'), 2:0 Ойан Сансет (45 + 1'), 3:0 Ойан Сансет (79') Атлетик: Унай Симон, Оскар де Маркос, Даниэль Вивиан, Йерай Альварес, Адама Буаро (Юри Берчиче, 76'), Беньят Прадос (Микель Весга, 76'), Микель Хаурегисар, Ойан Сансет (Peio Canales, 84'), Иньяки Уильямс, Алехандро Беренгер (Endika Bujan, 84'), Горка Гурусета (Maroan Sannadi, 65') Жирона: Пауло Гассанига, Мигель Гутьеррес (Дейли Блинд, 46'), Ладислав Крейчи, Хуанпе, Алехандро Франсес, Донни ван де Бек, Виктор Цыганков (Ясер Асприлья, 67'), Янхель Эррера, Иван Мартин (Джон Солис, 76'), Абель Руис (Кристиан Стуани, 66'), Бриан Хиль (Габриэл Мизехауй, 67') Предупреждения: Бриан Хиль (63'), Хуанпе (72'), Янхель Эррера (74'), Ладислав Крейчи (88')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Атлетик» с 44 очками идет на четвертой позиции в турнирной таблице. «Жирона» (31) — седьмая.

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