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    Лещук — о пропущенном автоголе: Моей явной ошибки в этом мяче нет

    Футбол Зимний кубок РПЛ Динамо Спартак
    Голкипер «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал эпизод с пропущенным автоголом в матче Зимнего кубка РПЛ против «Спартака» (0:1).

    Игорь Лещук — голкипер «Динамо»
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    Игорь Лещук — голкипер «Динамо»

    Напомним, что на 32-й минуте защитник «бело-голубых» Николас Маричаль сделал сильную передачу в сторону своих ворот не глязя, а вратарь не смог обработать мяч.

    «Маричаль, видимо, не успел посмотреть, где я стою, и отдал пас не глядя. Так получилось, что мне чуть-чуть не хватило, чтобы достать мяч. Это глупая ошибка, но не вижу в этом ничего страшного, ведь это единичный случай. Когда просят играть ногами, бывает и такое. Нико после пропущенного мяча подбодрили. Ничего такого, ведь такое бывает, тем более это неофициальная игра. В таких матчах ошибки воспринимаются не так, как в официальных встречах. Можно поискать варианты, где я мог сыграть иначе. Но моей явной ошибки в этом мяче нет. Нужно было сыграть по-другому, чтобы избежать гола.

    Команда поддержала? А меня зачем поддерживать? Я поддерживал команду и давал шанс реабилитироваться во время игры, — передает слова Лещука Чемпионат.

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    • Ранее Андрей Аршавин высказался об автоголе в ворота "Динамо".

    По итогам группового этапа Зимнего кубка РПЛ "бело-голубые" заняли последнее 3-е место, не набрав ни одного очка.

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