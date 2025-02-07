Лещук — о пропущенном автоголе: Моей явной ошибки в этом мяче нет

Голкиперпрокомментировал эпизод с пропущенным автоголом в матче Зимнего кубка РПЛ против(0:1).

Напомним, что на 32-й минуте защитник «бело-голубых» Николас Маричаль сделал сильную передачу в сторону своих ворот не глязя, а вратарь не смог обработать мяч.

«Маричаль, видимо, не успел посмотреть, где я стою, и отдал пас не глядя. Так получилось, что мне чуть-чуть не хватило, чтобы достать мяч. Это глупая ошибка, но не вижу в этом ничего страшного, ведь это единичный случай. Когда просят играть ногами, бывает и такое. Нико после пропущенного мяча подбодрили. Ничего такого, ведь такое бывает, тем более это неофициальная игра. В таких матчах ошибки воспринимаются не так, как в официальных встречах. Можно поискать варианты, где я мог сыграть иначе. Но моей явной ошибки в этом мяче нет. Нужно было сыграть по-другому, чтобы избежать гола.

Команда поддержала? А меня зачем поддерживать? Я поддерживал команду и давал шанс реабилитироваться во время игры, — передает слова Лещука Чемпионат.

Ранее Андрей Аршавин высказался об автоголе в ворота "Динамо".

По итогам группового этапа Зимнего кубка РПЛ "бело-голубые" заняли последнее 3-е место, не набрав ни одного очка.