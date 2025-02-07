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    Аршавин — об автоголе «Динамо»: Для них хорошо, что это сейчас произошло

    Футбол Зимний кубок РПЛ Динамо Спартак
    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался об автоголе защитника «Динамо» Николаса Маричаля в матче Зимнего кубка РПЛ против «Спартака» (0:1).

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    Напомним, что на 32-й минуте встречи игрок обороны «бело-голубых» отдал сильный пас голкиперу Игорю Лещуку. Вратарь попытался остановить мяч, но он отлетел в ворота.

    «Курьёзный автогол. Лещук так красиво закончил год голом в ворота "Ахмата" и так красочно его начал. Для "Динамо" хорошо, что это сейчас произошло. Кто ошибся больше: Маричаль или Лещук? Оба могли сыграть лучше», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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