Аршавин — об автоголе «Динамо»: Для них хорошо, что это сейчас произошло

Бывший футболиствысказался об автоголе защитника матче Зимнего кубка РПЛ против(0:1).

Напомним, что на 32-й минуте встречи игрок обороны «бело-голубых» отдал сильный пас голкиперу Игорю Лещуку. Вратарь попытался остановить мяч, но он отлетел в ворота.

«Курьёзный автогол. Лещук так красиво закончил год голом в ворота "Ахмата" и так красочно его начал. Для "Динамо" хорошо, что это сейчас произошло. Кто ошибся больше: Маричаль или Лещук? Оба могли сыграть лучше», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

По итогам группового этапа Зимнего кубка РПЛ «Динамо» заняло последнее 3-е место в группе, не набрав ни одного очка.