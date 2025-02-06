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    • «Реал» вырвал победу у «Леганеса» в Кубке Испании
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    «Реал» вырвал победу у «Леганеса» в Кубке Испании

    «Леганес» — «Реал»: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Леганес Реал Мадрид
    «Реал» одержал победу над «Леганесом» (3:2) в 1/4 финала Кубка Испании.

    Лука Модрич — полузащитник «Реала»
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    Лука Модрич — полузащитник «Реала»

    В составе хозяев дублем отметился Хуан Крус, который забил свои голы 39-й минуте с пенальти и на 59-й минуте.

    У «Реала» голы записали на свой счет Лука Модрич на 18-й минуте, Эндрик на 25-й минуте и Гонсало Торрес на 90+3-й минуте.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Леганес — Реал Мадрид 2:3
    Голы: 0:1 Лука Модрич (18'), 0:2 Эндрик (25'), 1:2 Хуан Крус (пенальти) (39'), 2:2 Хуан Крус (59'), 2:3 G.Garcia (90 + 3') Леганес: Хуан Сориано, Валентен Розье, Серхио Гонсалес, Матия Настасич, Адриа Альтимира, Хуан Крус (Даниэль Раба, 73'), Ренато Тапиа, Дарко Брашанац, Иван Неу, Оскар Родригес (Хулио Чикко, 80'), Диего Гарсия (Мигель Де ла Фуэнте, 80') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Ферлан Менди (Фран Гарсия, 82'), Хакобо Рамон, Браим Диас, Арда Гюлер (Даниель Себальос, 76'), Орельен Чуаэми, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Эндрик (G.Garcia, 82'), Родриго (Винисиус Жуниор, 46'), Raul Asencio Предупреждения: Серхио Гонсалес (67'), Хакобо Рамон (79'), Винисиус Жуниор (82'), Лука Модрич (87')

    «Реал» пробился в полуфинале Кубка Испании, а «Леганес» — завершил свое выступление на турнире.

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