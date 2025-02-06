2-й таймЛиверпуль — ТоттенхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил ван Дейк и Ватару Эндо«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Онлайн
    Все новости спорта

    Аморим: К счастью, Рашфорд сейчас в Бирмингеме

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Астон Вилла
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим резко отреагировал на вопрос про Маркуса Рашфорда, который перешел из стана «красных дьяволов» в «Астон Виллу».

    Маркус Рашфорд перешел в «Астон Виллу»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркус Рашфорд перешел в «Астон Виллу»

    «К счастью, Маркус сейчас в Бирмингеме, где работает с Унаи (Эмери), так что в этом месяце вы можете задать вопросы (о Рашфорде) другому тренеру.

    Мы сосредоточены на наших футболистах», — приводит слова Аморима журналист Самуэль Лакхерст.

  • «В АПЛ тяжелая гонка и еще ничего не решено». Денис Казанский — об английском футболе и своей профессии
  • Эксклюзивное интервью с известным комментатором, спортивным журналистом и телеведущим
  • 04/02/2025

    • Напомним, что Рашфорд перешел в «Астон Виллу» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Форвард успел провести 15 матчей в текущем сезоне АПЛ за «Манчестер Юнайтед», забил 4 гола и сделал голевую передачу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» уверенно выйдет в финал Кубка лиги
  • «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Сможет ли «Валенсия» выбить «Барселону» из Кубка?
  • «Валенсия» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Дерби получится весьма результативным
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.37
  • Экспресс дня 6 февраля
  • 06/02/2025 в 23:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • 06/02/2025 в 23:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Комо — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Альтмайер — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Циципас — Беллуччи
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры