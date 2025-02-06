Аморим: К счастью, Рашфорд сейчас в Бирмингеме

Главный тренеррезко отреагировал на вопрос про, который перешел из стана «красных дьяволов» в

«К счастью, Маркус сейчас в Бирмингеме, где работает с Унаи (Эмери), так что в этом месяце вы можете задать вопросы (о Рашфорде) другому тренеру.

Мы сосредоточены на наших футболистах», — приводит слова Аморима журналист Самуэль Лакхерст.

Напомним, что Рашфорд перешел в «Астон Виллу» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Форвард успел провести 15 матчей в текущем сезоне АПЛ за «Манчестер Юнайтед», забил 4 гола и сделал голевую передачу.