Мостовой прокомментировал переход Сулейманова в МЛС

Знаменитый российский футболист «Спартака» и сборной Россиивысказался по поводу трансферав клуб МЛС «Спортинг Канзас-Сити» из греческого «Ариса».

«Ничего необычного в переходе Шапи в МЛС нет. Но я давно про него не слышал! В Греции ведь играл. Он правильно сделал, что перешёл в США. Ничего не потерял, там хороший уровень. Не в РПЛ же вернулся.

В МЛС играет много легионеров, причём качественных. Сулейманов — парень техничный, интересный. В России тоже интересно было бы на него посмотреть, но парень сделал свой выбор», — сказал Мостовой «Чемпионату».

25-летний Сулейманов является воспитанником «Краснодара», также выступал Турции, Израиле и Греции.