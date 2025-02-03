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    Мостовой прокомментировал переход Сулейманова в МЛС

    Футбол MLS
    Знаменитый российский футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался по поводу трансфера Магомеда-Шапи Сулейманова в клуб МЛС «Спортинг Канзас-Сити» из греческого «Ариса».

    Магомед-Шапи Сулейманов
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    Магомед-Шапи Сулейманов

    «Ничего необычного в переходе Шапи в МЛС нет. Но я давно про него не слышал! В Греции ведь играл. Он правильно сделал, что перешёл в США. Ничего не потерял, там хороший уровень. Не в РПЛ же вернулся.

    В МЛС играет много легионеров, причём качественных. Сулейманов — парень техничный, интересный. В России тоже интересно было бы на него посмотреть, но парень сделал свой выбор», — сказал Мостовой «Чемпионату».

  • Магомед-Шапи Сулейманов продолжит карьеру в МЛС
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    • 25-летний Сулейманов является воспитанником «Краснодара», также выступал Турции, Израиле и Греции.

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