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    Энрике — о победе ПСЖ: В Бресте всегда сложно играть

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    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился мнением об игре своей команды в матче 20-го тура Лиги 1 против «Бреста» (5:2).

    Луис Энрике — главный тренер ПСЖ
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    Луис Энрике — главный тренер ПСЖ

    «Это был матч между двумя командами Лиги чемпионов. Думаю, что это был сложный матч, в Бресте всегда сложно играть. Они много забрасывают, им не нужно много контролировать мяч. Тяжело, но мы очень довольны, потому что провели хорошую игру.

    Поздравляю Усмана Дембеле! Замечательно, когда есть такой игрок, как Усман, в такой форме. Считаю, что все игроки вместе сегодня показали отличную игру. Конечно, нам нужно думать об улучшениях, но мы счастливы», — приводит слова Энрике официальный сайт ПСЖ.

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    • После этого матча парижане занимают 1-е место в таблице Лиги 1 с 50-ю очками в активе. В следующем поединке ПСЖ сыграет против «Монако» в рамках чемпионата Франции 7-го февраля.

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