В матче 20-го тура Лиги 1 Франциипримет. Встреча команд состоится 31 января в 22:45 по мск.

«Монпелье» имеет 15 очков, с которыми он находится на 17-й позиции в зоне вылета. В последних турах хозяева поднажали и смогли заработать 6 очков, обыграв «Монако» (2:1) и «Тулузу» (2:1).

«Ланс» в другой ситуации. Он ведет борьбу за место в зоне еврокубков с «Лионом». Это если говорить о Лиге конференций. Также «Ланс» в случае победы может претендовать на попадание сразу на 5-е место в зону Лиги Европы. В прошлом туре он, пусть неубедительно, обыграл «Анже» 1:0 и смог одержать свою 8-ю победу в 19 матчах сезона.

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на матч:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.40.

подготовили прогноз с коэффициентом 3.40. Букмекеры делают ставку на гостей: 4.45 на победу «Монпелье» и 1.87 на победу «Ланса».

По расчетам ИИ, «Ланс» выиграет поединок со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монпелье» — «Ланс» смотрите на LiveCup.Run.

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