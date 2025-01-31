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    «Монпелье» — «Ланс»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Ланс Монпелье Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 20-го тура Лиги 1 Франции «Монпелье» примет «Ланс». Встреча команд состоится 31 января в 22:45 по мск.

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    «Монпелье» имеет 15 очков, с которыми он находится на 17-й позиции в зоне вылета. В последних турах хозяева поднажали и смогли заработать 6 очков, обыграв «Монако» (2:1) и «Тулузу» (2:1).

    «Ланс» в другой ситуации. Он ведет борьбу за место в зоне еврокубков с «Лионом». Это если говорить о Лиге конференций. Также «Ланс» в случае победы может претендовать на попадание сразу на 5-е место в зону Лиги Европы. В прошлом туре он, пусть неубедительно, обыграл «Анже» 1:0 и смог одержать свою 8-ю победу в 19 матчах сезона.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.40.

    • Букмекеры делают ставку на гостей: 4.45 на победу «Монпелье» и 1.87 на победу «Ланса».

    • По расчетам ИИ, «Ланс» выиграет поединок со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Монпелье» — «Ланс» смотрите на LiveCup.Run.

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