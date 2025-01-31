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    «Ланс» не сможет обыграть «Монпелье»?

    «Монпелье» — «Ланс». Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 31 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Ланс»
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    «Монпелье»
    31 января в 20-м туре французской Лиги 1 сыграют «Монпелье» и «Ланс». Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Монпелье» — «Ланс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 31 Января 2025 года

    Монпелье

  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 22:45 Ланс

    Ланс

  • Ланс
    •

    «Монпелье»

    Турнирное положение: команда из одноименного города в этом сезоне борется за сохранение прописки в Лиге 1.

    Сейчас у «паладинов» всего 15 очков и 17-е, предпоследнее место в турнирной таблице.

    Монпелье — Ланс: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из Монпелье смог забить лишь 20 мячей, а пропустил целых 44.

    Последние матчи: в последних турах «Монпелье» смог обыграть «Тулузу» (2:1) и «Монако» (2:1).

    До этого подопечные Жан-Луи Гассе уступили «Анже» (1:3) и «Лиону» (0:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Также команда успела вылететь из Кубка Франции, проиграв скромному «Ле Пую» (0:4).

    Не сыграют: в лазарете находятся Лукас Минчарелли, Никола Максимович и Кристофер Жульен. Дисквалифицирован Жордан Ферри.

    Состояние команды: в последних играх «Монпелье» стал набирать очки и подтянулся к спасительной зоне, поскольку до этого был явным аутсайдером.

    Главной задачей команды является остаться в Лиге 1 и сейчас отставание составляет всего три очка, поэтому вся борьба только начинается и все впереди.

    «Ланс»

    Турнирное положение: команда из Ланса же борется за то, чтобы попасть в еврокубки на следующий сезон.

    В настоящий момент в активе «кроваво-золотых» 30 очков и седьмая строчка в турнирной таблице.

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    • Коллектив из одноименного города смог забить 23 мяча, а пропустил всего 18.

    Последние матчи: подопечные Уилла Стилла в последних турах выиграли у «Анже» (1:0) и проиграли «ПСЖ» (1:2).

    До этого же «Ланс» переиграл «Гавр» (2:1) и уступил «Тулузе» (0:1).

    Также команда покинула Кубок Франции, по пенальти проиграв «ПСЖ».

    Не сыграют: травмированы Мартин Сатриано, Денис Петрич, Реми Ласкари и Джоаннер Чавез.

    Состояние команды: «Ланс» выступает достаточно удачно и вполне может претендовать на топ-6 и попадание в еврокубки. Плотность в таблице высокая, поэтому даже отставание от топ-3 составляет всего 4 балла.

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    В прошлом сезоне «Ланс» финишировал как раз на седьмом месте в турнирной таблице, поэтому сейчас нужно сделать хотя бы один шажочек вверх.

    Статистика для ставок

    • «Монпелье» 5 матчей не играет вничью

    • «Ланс» выиграл 5 из последних 9 матчей

    • В последней очной игре в первом круге «Ланс» победил «Монпелье» со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.85, а победа «Монпелье» — в 4.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.17.

    Прогноз: «Монпелье» набрал ход и играет дома, поэтому вполне может не проиграть в этой игре.

    Ставка: победа «Монпелье» или ничья за 2.00.

    Прогноз: команды не много забивают и пропускают, поэтому ждем мало голов.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.17.

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    «Монпелье» — «Ланс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 31.01.2025. Прогнозы на футбол. «Ланс» не сможет обыграть «Монпелье»?
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