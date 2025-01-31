Монпелье
Ланс
«Монпелье»
Турнирное положение: команда из одноименного города в этом сезоне борется за сохранение прописки в Лиге 1.
Сейчас у «паладинов» всего 15 очков и 17-е, предпоследнее место в турнирной таблице.
Монпелье — Ланс: коэффициенты букмекеров
Коллектив из Монпелье смог забить лишь 20 мячей, а пропустил целых 44.
Последние матчи: в последних турах «Монпелье» смог обыграть «Тулузу» (2:1) и «Монако» (2:1).
До этого подопечные Жан-Луи Гассе уступили «Анже» (1:3) и «Лиону» (0:1).
Также команда успела вылететь из Кубка Франции, проиграв скромному «Ле Пую» (0:4).
Не сыграют: в лазарете находятся Лукас Минчарелли, Никола Максимович и Кристофер Жульен. Дисквалифицирован Жордан Ферри.
Состояние команды: в последних играх «Монпелье» стал набирать очки и подтянулся к спасительной зоне, поскольку до этого был явным аутсайдером.
Главной задачей команды является остаться в Лиге 1 и сейчас отставание составляет всего три очка, поэтому вся борьба только начинается и все впереди.
«Ланс»
Турнирное положение: команда из Ланса же борется за то, чтобы попасть в еврокубки на следующий сезон.
В настоящий момент в активе «кроваво-золотых» 30 очков и седьмая строчка в турнирной таблице.
Коллектив из одноименного города смог забить 23 мяча, а пропустил всего 18.
Последние матчи: подопечные Уилла Стилла в последних турах выиграли у «Анже» (1:0) и проиграли «ПСЖ» (1:2).
До этого же «Ланс» переиграл «Гавр» (2:1) и уступил «Тулузе» (0:1).
Также команда покинула Кубок Франции, по пенальти проиграв «ПСЖ».
Не сыграют: травмированы Мартин Сатриано, Денис Петрич, Реми Ласкари и Джоаннер Чавез.
Состояние команды: «Ланс» выступает достаточно удачно и вполне может претендовать на топ-6 и попадание в еврокубки. Плотность в таблице высокая, поэтому даже отставание от топ-3 составляет всего 4 балла.
В прошлом сезоне «Ланс» финишировал как раз на седьмом месте в турнирной таблице, поэтому сейчас нужно сделать хотя бы один шажочек вверх.
Статистика для ставок
- «Монпелье» 5 матчей не играет вничью
- «Ланс» выиграл 5 из последних 9 матчей
- В последней очной игре в первом круге «Ланс» победил «Монпелье» со счетом 2:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.85, а победа «Монпелье» — в 4.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.17.
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Прогноз: «Монпелье» набрал ход и играет дома, поэтому вполне может не проиграть в этой игре.
Ставка: победа «Монпелье» или ничья за 2.00.
Прогноз: команды не много забивают и пропускают, поэтому ждем мало голов.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.17.