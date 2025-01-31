Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги чемпионов

«Брюгге» — «Аталанта» (победитель выходит либо на «Лилль», либо на «Астон Виллу»);
«Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд (победитель выходит либо на «Лилль», либо на «Астон Виллу»);
«Манчестер Сити» — «Реал» (победитель выходит либо на «Атлетико», либо на «Байер»);
«Селтик» — «Бавария» (победитель выходит либо на «Атлетико», либо на «Байер»);
«Ювентус» — ПСВ (победитель выходит либо на «Арсенал», либо на «Интер»);
«Фейеноорд» — «Милан» (победитель выходит либо на «Арсенал», либо на «Интер»);
«Брест» — «ПСЖ» (победитель выходит либо на «Ливерпуль», либо на «Барселону»);
«Монако» — «Бенфика» (победитель выходит либо на «Ливерпуль», либо на «Барселону»).
Первые матчи пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля. Сеяные команды (указаны вторыми) играют ответный матч дома.