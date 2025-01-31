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    Кубок Лиги ЧемпионовЖеребьевка Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Онлайн
  • 15:41
    • Прошла жеребьевка плей-офф Лиги Европы
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    Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги чемпионов

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    Прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА-2024/25.

    Главный трофей ЛЧ
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    Главный трофей ЛЧ

    «Брюгге» — «Аталанта» (победитель выходит либо на «Лилль», либо на «Астон Виллу»);

    «Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд (победитель выходит либо на «Лилль», либо на «Астон Виллу»);

    «Манчестер Сити» — «Реал» (победитель выходит либо на «Атлетико», либо на «Байер»);

    «Селтик» — «Бавария» (победитель выходит либо на «Атлетико», либо на «Байер»);

    «Ювентус» — ПСВ (победитель выходит либо на «Арсенал», либо на «Интер»);

    «Фейеноорд» — «Милан» (победитель выходит либо на «Арсенал», либо на «Интер»);

    «Брест» — «ПСЖ» (победитель выходит либо на «Ливерпуль», либо на «Барселону»);

    «Монако» — «Бенфика» (победитель выходит либо на «Ливерпуль», либо на «Барселону»).

    Первые матчи пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля. Сеяные команды (указаны вторыми) играют ответный матч дома.

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