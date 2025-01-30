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    Симоне Индзаги: Цель «Интера» — пройти как можно дальше в ЛЧ и в других турнирах

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    Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о выходе команды в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    Ранее «Интер» разгромил французский «Монако» со счетом 3:0.

    «Я похвалил команду, мы провели восемь хороших матчей. Это был отличный путь, который нельзя воспринимать как должное, просто посмотрите на рейтинг, где несколько великих команд остались за пределами восьмёрки лучших. Ребята сделали что-то невероятное.

    Сейчас наша цель — пройти как можно дальше в Лиге чемпионов и в других турнирах, хотя есть соперники, которые хотят добиться того же. У нас большие амбиции, мы хотим продолжать в том же духе», — приводит слова Индзаги сайт УЕФА.

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