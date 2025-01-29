Источник: У «Манчестер Юнайтед» есть лишь одно предложения по Рашфорду

по-прежнему надеется продатьперед закрытием январского трансферного окна.

Но, как сообщает The Independent, у «Юнайтед» на данный момент есть лишь одно конкретное предложение по 27-летнему нападающему.

По данным источника, в переходе Рашфорда заинтересован «Ювентус».

При этом туринский клуб рассматривает вариант с арендой игрока до конца сезона.

Ранее серьезный интерес к Рашфорду проявляли дортмундская «Боруссия» и «Милан», но в итоге оба клуба отказались от возможности подписать форварда «Манчестер Юнайтед».

Напомним, после назначения Рубена Аморима на пост главного тренера Рашфорд перестал попадать в состав «Манчестер Юнайтед» на матчи АПЛ.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Рашфорда в 55 миллионов евро.