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    Источник: У «Манчестер Юнайтед» есть лишь одно предложения по Рашфорду

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    «Манчестер Юнайтед» по-прежнему надеется продать Маркуса Рашфорда перед закрытием январского трансферного окна.

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    Но, как сообщает The Independent, у «Юнайтед» на данный момент есть лишь одно конкретное предложение по 27-летнему нападающему.

    По данным источника, в переходе Рашфорда заинтересован «Ювентус».

    При этом туринский клуб рассматривает вариант с арендой игрока до конца сезона.

    Ранее серьезный интерес к Рашфорду проявляли дортмундская «Боруссия» и «Милан», но в итоге оба клуба отказались от возможности подписать форварда «Манчестер Юнайтед».

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    • Напомним, после назначения Рубена Аморима на пост главного тренера Рашфорд перестал попадать в состав «Манчестер Юнайтед» на матчи АПЛ.

    Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Рашфорда в 55 миллионов евро.

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