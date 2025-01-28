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    Гвардиола — о возможном вылете «Ман Сити» из ЛЧ: Это было бы нехорошо для клуба

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном вылете команды из Лиги чемпионов на стадии общего этапа.

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «В нынешнем положении нам необходимо выиграть матч (c "Брюгге"). Если этого не произойдёт, то мы прекратим участвовать в турнире. Хотим пройти дальше, чтобы провести ещё две встречи и квалифицироваться в следующий этап.

    Что будет означать невыход "Манчестер Сити" в следующий раунд? Это было бы нехорошо для клуба, но сейчас я об этом не думаю. Знаю, всем интересно, пройдём мы дальше или нет. Думаю, что нам удастся сделать это», — приводит слова Гвардиолы BBC.

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    • «Манчестер Сити» сыграет против «Брюгге» в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов завтра, 29-го января в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    «Горожане» занимают 25-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 8-ю очками в активе, отставая от зоны плей-офф на 2 балла.

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