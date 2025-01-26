ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мэдисон КизФеноменальный триумф Киз, доминатор Синнер и драма Джоковича
  • 16:33
    • «Милан» в компенсированное время дожал «Парму»
  • 14:46
    • Синнер выиграл Australian Open, уверенно победив Зверева в финале
    Все новости спорта

    Невилл раскритиковал Палмера после поражения «Челси» от «Манчестер Сити»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Челси Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии
    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал поведение полузащитника «Челси» Коула Палмера после поражения от «Манчестер Сити» (1:3).

    Колу Палмер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Колу Палмер

    «Скажу кое-что о Коуле Палмере. Он разговаривал с Пепом Гвардиолой на поле после игры и улыбался ему.

    Коул — потрясающий игрок, просто великолепный, но знаете что: болельщики "Челси" не очень-то рады видеть, как ты общаешься с тренером соперника и улыбаешься после проигранного матча.

  • Время перемен. Пять причин, по которым эпоха «Большой шестерки» АПЛ закончилась
  • В списке главных топ-клубов чемпионата Англии могу случиться изменения
  • 21/01/2025

    • Поговорите в подтрибунке, я не против, просто я почувствовал, что это было неправильно. В этой ситуации я не смотрю на Пепа, он всегда так делает.

    Я бы так не поступил, если бы проиграл 1:3 в гостях. А от Коула Палмера я ожидал большего во втором тайме», — приводит слова Невилла Daily Mail.

    Палмер перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» летом 2023 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сине-гранатовые» устроят веселье на своем поле
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Оторвется ли «Тоттенхэм» от зоны вылета?
  • «Тоттенхэм» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сумеет ли «Интер» разгромить «Лечче»?
  • «Лечче» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 26 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лечче — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ницца — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Кадисия — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры