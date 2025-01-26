Невилл раскритиковал Палмера после поражения «Челси» от «Манчестер Сити»

Колу Палмер Фото: globallookpress.com
«Скажу кое-что о Коуле Палмере. Он разговаривал с Пепом Гвардиолой на поле после игры и улыбался ему.
Коул — потрясающий игрок, просто великолепный, но знаете что: болельщики "Челси" не очень-то рады видеть, как ты общаешься с тренером соперника и улыбаешься после проигранного матча.
Поговорите в подтрибунке, я не против, просто я почувствовал, что это было неправильно. В этой ситуации я не смотрю на Пепа, он всегда так делает.
Я бы так не поступил, если бы проиграл 1:3 в гостях. А от Коула Палмера я ожидал большего во втором тайме», — приводит слова Невилла Daily Mail.
Палмер перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» летом 2023 года.