«Шахтер» — «Брест»: счет матча 2:0, обзор голов

одержал победу над(2:0) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе украинской команды голы записали на свой счет Кевин на 18-й минуте и Георгий Судаков на 37-й минуте с пенальти.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Шахтёр Д — Брест 2:0 Голы: 1:0 Кевин (18'), 2:0 Георгий Судаков (пенальти) (37') Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Винисиус Тобиас (Ефим Конопля, 71'), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ираклий Азаров, Дмитрий Игоревич Крыськив, Педриньо (Александр Зубков, 83'), Марлон Гомес (Тарас Степаненко, 71'), Георгий Судаков (Артем Бондаренко, 83'), Кевин, Эгиналдо (Лассина Траоре, 55') Брест: Марко Бизот, Абдулайе Ндиайе, Брендан Шардонне, Кенни Лала, Мама Бальде (Ибрахим Салах, 71'), Камори Думбия (Ромен Февр, 60'), Уго Маньетти, Эдмилсон Фернандеш (Сумола Кулибали, 85'), Махди Камара (Ромен дель Кастильо, 60'), Матиас Перейра Лаж, Людовик Ажорк (Абдалла Сима, 60') Предупреждения: Абдулайе Ндиайе (22'), Тарас Степаненко (77')

После этого матча «Шахтер» занимает 27-е место в таблице общего этапа ЛЧ с 7-ю очками в активе. «Брест» располагается на 11-й позиции с 13-ю баллами.