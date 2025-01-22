ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мауро ИкардиИкарди, Гримальдо и еще 7 забытых воспитанников «Барсы», которые засияли в других клубах
  • 22:15
    • «Реал» — «РБ Зальцбург»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
  • 22:09
    • Холанн и Де Брейне — в стартовом составе «Ман Сити» на матч против ПСЖ
  • 21:39
    • Глава «Зенита» сообщил о переходе Клаудиньо в «Аль-Садд»
  • 21:29
    • Официально: Селихов покинул «Спартак»
    Все новости спорта

    «Шахтер» всухую обыграл «Брест» в матче Лиги чемпионов

    «Шахтер» — «Брест»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Украины Шахтер Донецк Футбол Франции Брест
    «Шахтер» одержал победу над «Брестом» (2:0) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В составе украинской команды голы записали на свой счет Кевин на 18-й минуте и Георгий Судаков на 37-й минуте с пенальти.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Шахтёр Д — Брест 2:0
    Голы: 1:0 Кевин (18'), 2:0 Георгий Судаков (пенальти) (37') Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Винисиус Тобиас (Ефим Конопля, 71'), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ираклий Азаров, Дмитрий Игоревич Крыськив, Педриньо (Александр Зубков, 83'), Марлон Гомес (Тарас Степаненко, 71'), Георгий Судаков (Артем Бондаренко, 83'), Кевин, Эгиналдо (Лассина Траоре, 55') Брест: Марко Бизот, Абдулайе Ндиайе, Брендан Шардонне, Кенни Лала, Мама Бальде (Ибрахим Салах, 71'), Камори Думбия (Ромен Февр, 60'), Уго Маньетти, Эдмилсон Фернандеш (Сумола Кулибали, 85'), Махди Камара (Ромен дель Кастильо, 60'), Матиас Перейра Лаж, Людовик Ажорк (Абдалла Сима, 60') Предупреждения: Абдулайе Ндиайе (22'), Тарас Степаненко (77')

    После этого матча «Шахтер» занимает 27-е место в таблице общего этапа ЛЧ с 7-ю очками в активе. «Брест» располагается на 11-й позиции с 13-ю баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «горожане» рассчитывать на очки в Париже?
  • ПСЖ — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • «Сливочные» не оставят и следа от австрийцев
  • «Реал Мадрид» — «Ред Булл Зальцбург». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Сумеет ли «Арсенал» разгромить хорватов?
  • «Арсенал» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.14
  • Экспресс дня 22 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Милан — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Порту — Олимпиакос
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лацио — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры