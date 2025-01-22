Защитник «Ростова» перешел в «Балтику»

Защитник «Ростова»перешел на правах аренды в, сообщает пресс-служба донского клуба.

Контракт Чернова с калининградским клубом рассчитан до июня 2025 года.

«Евгений Чернов арендован "Балтикой". Соглашение рассчитано до конца сезона.

Защитник провел за "Ростов" 120 матчей, впервые оказавшись в нашей команде в 2019 году. Мы желаем Жене хорошего и продуктивного сезона!», — говорится в сообщении «Ростова».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего Чернова в 500 тысяч евро. В текущем сезоне он провел за «Ростов» девять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги после 21 тура.