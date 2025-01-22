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    Защитник «Ростова» перешел в «Балтику»

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    Защитник «Ростова» Евгений Чернов перешел на правах аренды в «Балтику», сообщает пресс-служба донского клуба.

    Евгений Чернов
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    Евгений Чернов

    Контракт Чернова с калининградским клубом рассчитан до июня 2025 года.

    «Евгений Чернов арендован "Балтикой". Соглашение рассчитано до конца сезона.

    Защитник провел за "Ростов" 120 матчей, впервые оказавшись в нашей команде в 2019 году. Мы желаем Жене хорошего и продуктивного сезона!», — говорится в сообщении «Ростова».

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    • Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего Чернова в 500 тысяч евро. В текущем сезоне он провел за «Ростов» девять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    «Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги после 21 тура.

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