Уругваец Саравия отказался возвращаться в расположение «Ростова»

Полузащитник «Ростова»не прилетел на сбор команды в ОАЭ, сообщает «Матч ТВ».

Саравия на данный момент находится в одной из стран Латинской Америки. Футболист не собирается продолжать карьеру в России.

По данным источника, российский клуб изучает различные варианты разрешения ситуации. Возможен трансфер игрока в один из аргентинских клубов, но если стороны не договорятся, «Ростов» допускает обращение в судебные инстанции.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Саравии в два с половиной миллиона евро. В текущем сезоне уругваец провел за «Ростов» 20 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Ростов» выкупил Саравию у «Пеньяроля» летом 2024 года за два миллиона евро.