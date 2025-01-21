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    Уругваец Саравия отказался возвращаться в расположение «Ростова»

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    Полузащитник «Ростова» Родриго Саравия не прилетел на сбор команды в ОАЭ, сообщает «Матч ТВ».

    Родриго Саравия
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    Родриго Саравия

    Саравия на данный момент находится в одной из стран Латинской Америки. Футболист не собирается продолжать карьеру в России.

    По данным источника, российский клуб изучает различные варианты разрешения ситуации. Возможен трансфер игрока в один из аргентинских клубов, но если стороны не договорятся, «Ростов» допускает обращение в судебные инстанции.

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Саравии в два с половиной миллиона евро. В текущем сезоне уругваец провел за «Ростов» 20 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    «Ростов» выкупил Саравию у «Пеньяроля» летом 2024 года за два миллиона евро.

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