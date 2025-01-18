«Айнтрахт» — «Боруссия» Д: счет матча 2:0, обзор голов

Юго Экитике Фото: globallookpress.com
Забитыми мячами в этой игре отметились Юго Экитике и Оскар Хейлунн.
Футбол. Германия. Бундеслига
Айнтрахт Ф — Боруссия Д 2:0
Голы: 1:0 Уго Экитике (18'), 2:0 Эмиль Хойлунд (90 + 2') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Ннамди Коллинз, Робин Кох, Артур Теате, Расмус Кристенсен (Тута, 75'), Натаниэль Браун, Эйе Скири, Марио Гётце (Джан Узун, 87'), Хуго Ларссон (Эмиль Хойлунд, 75'), Ансгар Кнауфф (Жан-Маттео Баойя, 87'), Уго Экитике (Фарес Шаиби, 90') Боруссия Д: Грегор Кобель, Рами Бенсебаини (Ян Коуту, 46'), Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Юлиан Рюэрсон (Джованни Рейна, 87'), Джейми Байно-Гиттенс, Феликс Нмеча (Максимилиан Байер, 72'), Паскаль Грос, Эмре Джан, Серу Гирасси, Юлиан Брандт (Карим Адейеми, 71') Предупреждения: Эмре Джан (77'), Серу Гирасси (78')
Календарь и таблица Бундеслиги
«Айнтрахт» смог набрать 36 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. В активе «Боруссии» осталось 25 баллов и десятая строчка.