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    «Айнтрахт» выиграл у дортмундской «Боруссии» в Бундеслиге

    «Айнтрахт» — «Боруссия» Д: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 18-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» в родных стенах победил дортмундскую «Боруссию» со счетом 1:0.

    Юго Экитике
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    Юго Экитике

    Забитыми мячами в этой игре отметились Юго Экитике и Оскар Хейлунн.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Айнтрахт Ф — Боруссия Д 2:0
    Голы: 1:0 Уго Экитике (18'), 2:0 Эмиль Хойлунд (90 + 2') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Ннамди Коллинз, Робин Кох, Артур Теате, Расмус Кристенсен (Тута, 75'), Натаниэль Браун, Эйе Скири, Марио Гётце (Джан Узун, 87'), Хуго Ларссон (Эмиль Хойлунд, 75'), Ансгар Кнауфф (Жан-Маттео Баойя, 87'), Уго Экитике (Фарес Шаиби, 90') Боруссия Д: Грегор Кобель, Рами Бенсебаини (Ян Коуту, 46'), Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Юлиан Рюэрсон (Джованни Рейна, 87'), Джейми Байно-Гиттенс, Феликс Нмеча (Максимилиан Байер, 72'), Паскаль Грос, Эмре Джан, Серу Гирасси, Юлиан Брандт (Карим Адейеми, 71') Предупреждения: Эмре Джан (77'), Серу Гирасси (78')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Айнтрахт» смог набрать 36 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. В активе «Боруссии» осталось 25 баллов и десятая строчка.

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