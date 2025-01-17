«Реал» — «Сельта»: счет матча 5:2, обзор голов

На 37-й минуте счет открыл Килиан Мбаппе, ему ассистировал Дани Себальос.
В начале второго тайма преимущество удвоил Винисуис Жуниор с передачи Браима Диаса.
Галисийцы сократили отставание на 82-й минуте. Камавинга ошибся с передачей у штрафной площади «Реала», в результате чего Дуран сыграл на Жонатана Бамба, а тот с близкой дистанции расстрелял ворота мадридцев.
А на первой добавленной минуте в ворота «Реала» был назначен пенальти. Бамба рванул за мячом в штрафную, а Рауль Асенсио снёс соперника. Маркос Алонсо сравнял счет, переведя игру в экстра-таймы.
На 108-й минуте «Реал» вновь повел. Арда Гюлер пытался сделать передачу в глубину штрафной, куда рванул вышедший на замену Беллингем, но Эндрик решил перехватить мяч, развернулся к воротам и мощно пробил в дальний угол — без шансов для Вильяра.
На 112-й минуте Чуамени скинул мяч на Феде Вальверде, а тот метров с тридцати по отскочившему мячу отправил мяч в дальнюю девятку.
На 120-й минуте Арда Гюлер от угла поля исполнил навес во вратарскую, где Эндрик обработал мяч и пяткой пробил под ногой голкипера, установив окончательный счет.
Соперник «Реала» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.