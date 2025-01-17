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    «Реал» не без труда вышел в четвертьфинал Кубка Испании

    «Реал» — «Сельта»: счет матча 5:2, обзор голов

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Сельта
    В матче 1/8 финала Кубка Испании мадридский «Реал» на своем поле переиграл «Сельту» со счетом 5:2.

    Килиан Мбаппе (справа)
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    Килиан Мбаппе (справа)

    На 37-й минуте счет открыл Килиан Мбаппе, ему ассистировал Дани Себальос.

    В начале второго тайма преимущество удвоил Винисуис Жуниор с передачи Браима Диаса.

    Галисийцы сократили отставание на 82-й минуте. Камавинга ошибся с передачей у штрафной площади «Реала», в результате чего Дуран сыграл на Жонатана Бамба, а тот с близкой дистанции расстрелял ворота мадридцев.

    А на первой добавленной минуте в ворота «Реала» был назначен пенальти. Бамба рванул за мячом в штрафную, а Рауль Асенсио снёс соперника. Маркос Алонсо сравнял счет, переведя игру в экстра-таймы.

    На 108-й минуте «Реал» вновь повел. Арда Гюлер пытался сделать передачу в глубину штрафной, куда рванул вышедший на замену Беллингем, но Эндрик решил перехватить мяч, развернулся к воротам и мощно пробил в дальний угол — без шансов для Вильяра.

    На 112-й минуте Чуамени скинул мяч на Феде Вальверде, а тот метров с тридцати по отскочившему мячу отправил мяч в дальнюю девятку.

    На 120-й минуте Арда Гюлер от угла поля исполнил навес во вратарскую, где Эндрик обработал мяч и пяткой пробил под ногой голкипера, установив окончательный счет.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Реал Мадрид — Сельта 5:2
    Голы: 1:0 Килиан Мбаппе (37'), 2:0 Винисиус Жуниор (48'), 2:1 Жонатан Бамба (83'), 2:2 Маркос Алонсо (пенальти) (90 + 1'), 3:2 Эндрик (108'), 4:2 Федерико Вальверде (112'), 5:2 Эндрик (119') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Антонио Рюдигер, Фран Гарсия (Джуд Беллингхэм, 90'), Лука Модрич (Федерико Вальверде, 79'), Орельен Чуаэми, Даниель Себальос (Эдуардо Камавинжа, 70'), Браим Диас (Арда Гюлер, 70'), Лукас Васкес, Килиан Мбаппе (Эндрик, 79'), Винисиус Жуниор (Родриго, 106'), Raul Asencio Сельта: Иван Вильяр, Оскар Мингуэза, Серхио Каррейра (Франко Серви, 75'), Маркос Алонсо, Карл Старфельт, Хави Родригес (Хавьер Манкильо, 95'), Уиллот Сведберг (Пабло Дуран, 56'), Уго Альварес (Жонатан Бамба, 67'), Илаш Мориба, Франсиско Пейнадо (Уго Сотело, 56'), Борха Иглесиас (Fer Lopez, 75') Предупреждения: Raul Asencio (90 + 1'), Иван Вильяр (96'), Карл Старфельт (101'), Эндрик (109'), Борха Иглесиас (111')

    Соперник «Реала» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.

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