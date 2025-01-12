Кейн: Я с детства мечтал о «Золотом мяче»

Нападающийизъявил желание получить «Золотой мяч».

«Разумеется, я об этом думаю! И, по правде сказать, мечтаю об этом. Думаю, что моя игра делает меня достойным кандидатом на эту награду. Я выступаю за такие команды, как "Бавария" и сборная Англии, для которых в порядке вещей претендовать на большие титулы.

Я с детства мечтал о "Золотом мяче", а ещё больше — когда его получали Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые придавали ему особый блеск», — приводит слова Кейна L'Equipe.

Напомним, что в 2023-м году Кейн перешел из «Тоттенхэма» в «Баварию». В нынешнем сезоне форвард провел за мюнхенцев 14 матчей в рамках Бундеслиги, забил 15 голов и сделал 5 голевых передач.