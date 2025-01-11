Старт января выдался для «Милана» успешным. «Россонери» смогли выиграть Суперкубок Италии, одолев 2:1 «Ювентус» и со счетом 3:2 победив «Интер». Это были первые матчи после смены тренера, а для Сержиу Консейсау первый трофей на посту наставника «дьяволов».
У «Кальяри» тоже есть свой маленький повод для радости. Гости прервали свою серию из пяти поражений, обыграв в прошлом туре «Монцу» 2:1. Последние неудачи показали, что «островитяне» плохо держат удар в матчах с топовыми соперниками, так как проиграли «Аталанте», «Ювентусу» и миланскому «Интеру».
В турнирной таблице чемпионата Италии «Милан» занимает 8-е место (27 очков), а «Кальяри» находится на 17-й строчке (17 очков).
Прогнозы и ставки
В первом круге «Кальяри» смог вырвать ничью 3:3. Однако перед этим была длинная победная сери против «сардинийцев». Так что можно считать гостей удобным для «россонери» соперником.
- Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 1.36 на победу «Милана», 5.30 на ничью, 9.40 на победу «Кальяри».
- Эксперты LiveSport.Ru ожидают, что «Милан» продолжит свою победную серию. Прогноз от аналитиков можно прочитать здесь.
- Прогноз от ИИ: «Милан» выиграет матч со счетом 2:0.
Трансляция матча
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