11 января в рамках 20-го тура итальянской Серии Ана «Сан-Сиро» примет. Поединок начнется в 22:45 по мск.

Старт января выдался для «Милана» успешным. «Россонери» смогли выиграть Суперкубок Италии, одолев 2:1 «Ювентус» и со счетом 3:2 победив «Интер». Это были первые матчи после смены тренера, а для Сержиу Консейсау первый трофей на посту наставника «дьяволов».

У «Кальяри» тоже есть свой маленький повод для радости. Гости прервали свою серию из пяти поражений, обыграв в прошлом туре «Монцу» 2:1. Последние неудачи показали, что «островитяне» плохо держат удар в матчах с топовыми соперниками, так как проиграли «Аталанте», «Ювентусу» и миланскому «Интеру».

В турнирной таблице чемпионата Италии «Милан» занимает 8-е место (27 очков), а «Кальяри» находится на 17-й строчке (17 очков).

Прогнозы и ставки

В первом круге «Кальяри» смог вырвать ничью 3:3. Однако перед этим была длинная победная сери против «сардинийцев». Так что можно считать гостей удобным для «россонери» соперником.

Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 1.36 на победу «Милана», 5.30 на ничью, 9.40 на победу «Кальяри».

Эксперты LiveSport.Ru ожидают, что «Милан» продолжит свою победную серию. Прогноз от аналитиков можно прочитать здесь.

ожидают, что «Милан» продолжит свою победную серию. Прогноз от аналитиков можно прочитать здесь. Прогноз от ИИ: «Милан» выиграет матч со счетом 2:0.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Милан» — «Кальяри», стартовые составы и статистику команд, а также коэффициенты букмекеров на сайте LiveCup.Run.

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