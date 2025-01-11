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    «Милан» продолжит выигрывать?!

    «Милан» — «Кальяри». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 11 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Кальяри»
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    «Милан»
    В субботу, 11 января, в поединке 20-го тура итальянской Серии А «Милан» на своем поле примет «Кальяри». Начало встречи — в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Кальяри», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Января 2025 года

    Милан

  • Милан
    •  Милан 22:45 Кальяри

    Кальяри

  • Кальяри
    •

    «Милан»

    Турнирное положение: миланский коллектив пока что не борется даже за место в зоне Лиги чемпионов и является середняком.

    В настоящий момент миланцы имеют в своем активе 27 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.

    Милан — Кальяри: коэффициенты букмекеров

    Команда из Милана смогла забить 26 мячей, а в свои ворота пропустила 17.

    Последние матчи: в прошлых турах команда из одноименного города сыграла вничью с «Ромой» (1:1), но победила «Верону» (1:0).

    До этого же «красно-черные» поделили очки с «Дженоа» (0:0), но проиграли «Аталанте» (1:2).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    В последних же матчах «дьяволы» выиграли у «Ювентуса» (2:1) и «Интера» (3:2) в Суперкубке страны.

    Не сыграют: травмированы Самуэль Чуквуэзе, Алессандро Флоренци и Ноа Окафор.

    Состояние команды: неудовлетворительные результаты «Милана» в Серии А повлекли за собой смену тренера. Вместо Паулу Фонсеки в команду пришел Сержиу Консейсау.

    Сразу же после этого «Милан» смог выиграть Суперкубок Италии, результаты пошли вверх и появилась надежда на то, что теперь у команды все будет хорошо.

    «Кальяри»

    Турнирное положение: команда из одноименного города борется за выживание в этом сезоне Серии А.

    В активе коллектива из Кальяри сейчас 17 очков и только 17-е место в турнирной таблице.

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    • «Красно-синие» забили всего 18 мячей, а в свои ворота пропустили целых 32.

    Последние матчи: «островитяне» в прошлом туре смогли победить «Монцу» (2:1).

    До этого же «сардинцы» уступили «Интеру» (0:3), «Венеции» (1:2), «Аталанте» (0:1) и «Фиорентине» (0:1).

    Не сыграют: в лазарете находятся Якуп Янкто и Зито Лувумбу.

    Состояние команды: в этом сезоне «Кальяри» выступает крайне нестабильно, отсюда и такие результаты.

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    Подопечные Давиде Николы только по дополнительным показателям опережают зону вылета, поэтому вся борьба еще впереди и команде непременно нужны очки.

    Статистика для ставок

    • «Кальяри» проиграл 5 из последних 6 матчей

    • «Милан» не проигрывает на протяжении 6 матчей

    • В матче первого круга 9 ноября команды сыграли вничью 3:3

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.20, а победа «Кальяри» — в 9.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: «Милан», безусловно, сильнее своего соперника и должен уверенно побеждать в этой игре.

    Ставка: победа «Милана» с форой-1,5 за 2.00.

    Прогноз: «Кальяри» очень мало забивает в последнее время, поэтому спрогнозирует, что не сможет поразить ворота соперника и в этот раз.

    Ставка: «Кальяри» не забьет за 1.95.

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    «Милан» — «Кальяри»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 11.01.2025. Прогнозы на футбол. «Милан» продолжит выигрывать?!
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