В субботу, 11 января, в поединке 20-го тура итальянской Серии А «Милан» на своем поле примет «Кальяри». Начало встречи — в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Кальяри», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: миланский коллектив пока что не борется даже за место в зоне Лиги чемпионов и является середняком.

В настоящий момент миланцы имеют в своем активе 27 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.

Команда из Милана смогла забить 26 мячей, а в свои ворота пропустила 17.

Последние матчи: в прошлых турах команда из одноименного города сыграла вничью с «Ромой» (1:1), но победила «Верону» (1:0).

До этого же «красно-черные» поделили очки с «Дженоа» (0:0), но проиграли «Аталанте» (1:2).

Прогнозы и ставки на Серию А

В последних же матчах «дьяволы» выиграли у «Ювентуса» (2:1) и «Интера» (3:2) в Суперкубке страны.

Не сыграют: травмированы Самуэль Чуквуэзе, Алессандро Флоренци и Ноа Окафор.

Состояние команды: неудовлетворительные результаты «Милана» в Серии А повлекли за собой смену тренера. Вместо Паулу Фонсеки в команду пришел Сержиу Консейсау.

Сразу же после этого «Милан» смог выиграть Суперкубок Италии, результаты пошли вверх и появилась надежда на то, что теперь у команды все будет хорошо.

«Кальяри»

Турнирное положение: команда из одноименного города борется за выживание в этом сезоне Серии А.

В активе коллектива из Кальяри сейчас 17 очков и только 17-е место в турнирной таблице.

«Красно-синие» забили всего 18 мячей, а в свои ворота пропустили целых 32.

Последние матчи: «островитяне» в прошлом туре смогли победить «Монцу» (2:1).

До этого же «сардинцы» уступили «Интеру» (0:3), «Венеции» (1:2), «Аталанте» (0:1) и «Фиорентине» (0:1).

Не сыграют: в лазарете находятся Якуп Янкто и Зито Лувумбу.

Состояние команды: в этом сезоне «Кальяри» выступает крайне нестабильно, отсюда и такие результаты.

Подопечные Давиде Николы только по дополнительным показателям опережают зону вылета, поэтому вся борьба еще впереди и команде непременно нужны очки.

Статистика для ставок

«Кальяри» проиграл 5 из последних 6 матчей

«Милан» не проигрывает на протяжении 6 матчей

В матче первого круга 9 ноября команды сыграли вничью 3:3

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.20, а победа «Кальяри» — в 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Милан», безусловно, сильнее своего соперника и должен уверенно побеждать в этой игре.

Ставка: победа «Милана» с форой-1,5 за 2.00.

Прогноз: «Кальяри» очень мало забивает в последнее время, поэтому спрогнозирует, что не сможет поразить ворота соперника и в этот раз.

Ставка: «Кальяри» не забьет за 1.95.