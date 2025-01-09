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    «Реал» победил «Мальорку» и вышел в финал Суперкубка Испании

    «Реал» — «Мальорка»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Мальорка
    В матче 1/2 финала Суперкубка Испании мадридский «Реал» в Саудовской Аравии победил «Мальорку» со счетом 2:0.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    Соперники долгое время не могли открыть счет, но на 63-й минуте Джуд Беллингем смог поразить ворота соперника и открыть счет. Мартин Вальент уже в компенсированное арбитром время поразил собственные ворота, а Родриго установил окончательный счет на табло.

    Футбол. Испания. Суперкубок
    Реал Мадрид — Мальорка 1:0
    Гол: 1:0 Джуд Беллингхэм (63') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Орельен Чуаэми (Raul Asencio, 55'), Федерико Вальверде (Даниель Себальос, 75'), Эдуардо Камавинжа, Джуд Беллингхэм, Лукас Васкес, Родриго, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 88'), Килиан Мбаппе Мальорка: Доминик Грейф, Хоан Мохика, Антонио Раильо (Хосе Копете, 34'), Мартин Вальент, Пабло Маффео, Серхи Дардер (Такума Асано, 71'), Омар Маскарель, Мануэль Морланес (Саму Кошта, 71'), Дани Родригес (Абдон Пратс, 81'), Ведат Мурики, Кайл Ларин (Роберт Наварро, 70') Предупреждения: Джуд Беллингхэм (66'), Эдуардо Камавинжа (74')

    Таким образом, «Реал» сыграет в финальном матче за Суперкубок Испании. Соперником будет каталонская «Барселона», которая ранее переиграла «Атлетик» со счетом 2:0.

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