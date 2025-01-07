Черчесов сделал важное заявление после встречи с новым руководителем казахстанского футбола

Главный тренер сборной Казахстанарассказал о встрече с новым президентом казахстанской федерации футбола

«Сегодня прошла наша первая встреча с Маратом Талгатовичем (Омаровым — прим.), который был избран президентом КФФ в конце декабря прошлого года. Она длилась около двух часов и получилась достаточно продуктивной.

Познакомились, обсудили порядок взаимодействия, итог 2024-го для сборной Казахстана, я подробно изложил планы и стратегию на 2025-й — с учетом календаря отборочного турнира чемпионата мира-2026, особенностей нашей команды и ее соперников, а также того, что вновь будем принимать гостей в Астане, где реконструирован стадион, а не в Алматы.

Пока возвращаюсь в Москву — сейчас пора январских отпусков, но останемся с руководителем федерации на постоянной связи», — приводит слова российского специалиста «Спорт-Экспресс».

Черчесов также отметил, что на встрече с Омаровым не затрагивали вопрос о его будущем в сборной Казахстана.

«Этот вопрос на встрече вообще не поднимался», — добавил Черчесов.

Сборная Казахстана в шести матчах под руководством Черчесова один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений, при этом ни разу не забив и пропустив 15 мячей.

Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить одного из аутсайдеров РПЛ в случае увольнения из сборной Казахстана.