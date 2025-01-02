Артета: Думаю, Хаверц сыграет с «Брайтоном» 4 января

Наставник «Арсенала»высказался о состоянии здоровья. Полузащитник пропустил матч 19-го тура АПЛ против «Брентфорда» (3:1).

«Было очевидно, что Кай не сможет играть против "Брентфорда". Он чувствовал себя совсем плохо, у него были явные симптомы заболевания. Такие вещи случаются. В этот период всегда что-то проявляется — простуды, инфекции, вирусы.

Я обычно стараюсь не спешить с составом, потому что ты проснешься утром, и, к сожалению, тебя может ждать сюрприз.

Думаю, Кай сыграет с "Брайтоном" 4 января. Надеюсь, он поправится очень быстро», — приводит Goal слова Артеты.

Календарь и таблица АПЛ

В текущем сезоне Хаверц сыграл 25 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, забил 12 мячей и три голевые передачи.