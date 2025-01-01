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    Дивеев: За 2024 год поставлю себе оценку «три»

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    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев подвел итоги 2024-го года, поставив оценку своей игре.

    Игорь Дивеев — защитник ЦСКА
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    Игорь Дивеев — защитник ЦСКА

    «В плане результата и побед в 2024 году хотел большего. Если говорить про свою игру, то за год где-то стал сильнее, где-то нет. Есть нюансы, которые нужно мне будет разобрать в своей голове, — как правильно играть и двигаться.

    На этом я буду акцентировать внимание на зимних сборах. За 2024 год поставлю себе оценку "три", коллеги меня поймут», — сказал Дивеев Чемпионату.

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